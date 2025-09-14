Controlados los incendios en la A-52, en Camarzana de Tera y Cernadilla
Medios de extinción trabajan en la zona para la extinción total de los fuegos en la mediana
Tras las advertencias de precaución para circular por la autovía A-52, en la provincia de Zamora, debido a dos incendios en las inmediaciones, tanto de Carmarzana de Tera como de Cernadilla, éstos han quedado controlados.
Se trata de dos incendios en la mediana, a la altura de los kilómetros 28, Camarzana de Tera, y 64, Cernadilla. El servicio de Emergencias 112 ha recibido más de un centenar de llamadas y los servicios de emergencia ya están trabajando en el lugar.
En Cernadilla trabajan en estos momentos una docena de medios humanos, terrestres y aéreos. Y al incendio en la zon a de Camarzana se han desplazado cinco medios. Ambos incendios forestales, que esrtán en investigación, se han declarado en un intervalo de escasos minutos, entre las 12.17 y h las 12.32 horas de este domingo. El de Camarzana de Tera se ha controlado a las 13.30 horas, mientras que los servicios de extinción han dado por controlado el de Cernadilla a las 12.55 horas.
El hecho de producirse en las inmediaciones de la autovía obliga a recomendar precaución a los conductores.
