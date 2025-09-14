Las 25 vidas de la Coral de Tierras Altas de Sanabria y Carballeda

La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda culminaba su 25 aniversario con un Encuentro de Corales especial con las actuaciones de la Coral Polifónica de San Félix de Lugones y la Coral Ciudad de Zamora. La Coral Sanabresa recibía de manos del director de la coral zamorana una placa conmemorativa entregada por cuatro de las cantantes que hace 25 años amadrinaron el debut de la Coral, como recordaba el director de la coral zamorana, Luis María Martín Negro. Aquel concierto de debut quedó registrado en las crónicas, en diciembre de 2000.

Los cantores de las tres corales cerraban la actuación interpretando una canción popular de la comarca “Me llaman sanabresa”. La coral sanabresa abrió el recital con música del reino de León “Pueblerina” “Cuatro Panaderos” y “Viva la Montaña” bajo la dirección de Gregrorio Díaz Mardomingo, el tercer director en este cuarto de siglo, desde el año 2000 cuando se fundó este grupo de aficionados que han ido ampliando su registro polifónico. Juan Herminio Rodríguez y Adriana Pichardo, fueron sus primeros directores.

Iván Carriedo Martín dirigió el repertorio de la Coral Polifónica San Félix de Lugones , nacida en 2004 y que ha desarrollado un repertorio de obras clásicas recacentistas y folklore asturiano, entre otras. En su actuación los cantantes interpretaron Ave María, Ubi cáritas et amo, Dos cantos de amor asturianos y Canciu a la sidra, entre otras.

Las “varias vidas de la música” surgieron bajo la dirección de Luis María Martín quien rescató zarzuela y opereta, géneros menos valorados pero que vivieron su época de oro en el siglo XIX y su época de plata en el primer tercio del siglo XX. Los espectadores aplaudieron las piezas elegidas “La ronda del Firulí”, “Coro de Románticos”, “Chacona”. Y de aplaudir a hacer los coros en la segunda parte de su repertorio “Eres tú” de Mocedades “Libertad sin ira”, las canciones que más éxito en la transición democrática.

