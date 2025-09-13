San Vitero exalta a los pastores trashumantes como guardianes de la naturaleza

"Los pastores alistanos y sus rebaños sedentarios y trashumantes de la raza autóctona de pura sangre Castellana fueron, son y siempre serán la única alternativa real y viable para mantener la biodiversidad en los ecosistemas del mundo rural de la zona oeste provincial actuando, mediante el pastoreo extensivo, a la antigua usanza, en la limpieza de praderas, montes y rastrojeras para prevenir y favorecer la lucha contra los incendios forestales en Aliste y en Sanabria”.

Es conclusión unánime y la sentencia, razón les sobra, de los participantes en la X Feria Tranfronteriza del Pastor y la Trashumancia celebrada en San Vitero, promovida por el Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita Mezquita, con la colaboración de Caja Rural y Cobadu, coincidiendo con el Cristo de Septiembre.

El párroco Teo Nieto Vicente ofició la misa y la procesión en honor al Bendito Cristo del Campo de Aliste con un santuario abarrotado por los devotos y devotas rememorando tiempos ya lejanos en que el Cristo de Septiembre era una de las romerías más importantes de España y Portugal. Última romería transfronteriza hasta el 14 de marzo de 2026.

La histórica romería, última del año en “La Raya” de España y Portugal, se ha reinventado para no morir: el mercado ganadero de antaño donde los labriegos y los tratantes eran los protagonistas cada 19 de marzo y 14 de septiembre con sus compraventas de burras de “Zamorano-Leonesa” y vacas de “Alistana” sobrevive ahora con la fiesta de la “Castellana” (Blanca, Negra y Jarda).

Por desgracia las consuetudinarias trashumancia y trasterminancia, con alrededor de 100 kilómetros de subida y otros tantos de bajada, que durante siglos ha llevado a los ganados de ovino alistanos a buscar el frescor, el agua y los verdes pastos de la Alta Sanabria, en lugares como la Sierra Segundera, “tienen los días contados” ante la falta de relevo generacional “en un oficio tan digno como sacrificado”, una sentencia salida desde el corazón de los últimos trashumantes alistanos: “Mucho se habla de la trashumancia pero no la apoya nadie”.

Apartado de los rebaños en San Vitero / Ch. S.

Las cañadas, cordeles y veredas están abandonadas de la mano de Dios y ovejas, pastores y zagales tienen cada vez más complicado transitar por ellas: “es una vergüenza que estén en tal mal estado” y mientras en unos tramos el asfalto y el aglomerado se ha adueñado de ellas en otros los ha hecho la avaricia humana (ocupación ilegal moviendo los marcos y lindes) o la propia maleza. Nadie les arregla los refugios, les habían quitado las tasas y se las volvieron a poner.

Atrás quedaron en la memoria y en los manuscritos del siglo XVIII aquellos tiempos de esplendor agroganadero, también en el oeste zamorano, cuando el Honrado Concejo de la Mesta llegó a alcanzar los 3.750.000 cabezas trashumantes, mientras que a mediados del siglo XX la cabaña ganadera había bajado a 1.300.000 cabezas de ovino, 85.000 de caprino y 100.000 de vacuno. Hace 33 años, en 1992, datos oficiales, la trashumancia de Aliste a Sanabria contabilizó 19.275 ovejas y cabras (muy pocas) y hoy apenas la hacen 2.396 cabezas de Castellana.

La Trashumancia está escribiendo las últimas páginas de su historia, eso es un hecho, y a día de hoy cuatro son los últimos héroes alistanos que mantienen viva una tradición camino de la extinción: Tomás García Peña, de El Poyo, que con su “juventud”, 52 años, lleva ya 28 subiendo a la sierra, ahora como “Jefe de la Cabaña”, actividad que comparte con la de concejal y alcalde de su pueblo; Nicolás Silva López de Valer y Pobladura, José Leal Fernández (y su hijo) de Gallegos del Campo y Javier Fernández Parra de Vega de Nuez.

Nicolás Silva López, natural de Valer de Aliste, casado y residente en Pobladura, donde tiene su explotación ganadera a nombre de su mujer, desciende de ganaderos sedentarios y trashumantes: su padre Atilano, fue junto a Antolín Pascual y Domingo Mata de Valer y Agustín Gabella de Fradellos uno de los protagonistas en 1991 de la película “Los Churreros de Aliste” de Luis Miguel Domínguez Mencia que narraba las pericias trashumantes desde Valer a Lubián.

Camino ya de la jubilación se muestra pesimista y a la eterna pregunta se sabe la respuesta de memoria: “Nosotros lo llevamos en la sangre desde niños, estamos acostumbrados a esta vida, pero los jóvenes tienen otro modo y otro ritmo de vida y no es para que se queden a cuidar el ganado”. Él y su mujer han trabajado duro cumplieron su sueño de dar estudios a sus hijos y hoy tanto Javi como Noelia tienen sus profesiones y no seguirán como ganaderos.

Procesión del Cristo de San Vitero / Ch. S.

La noche es buena para el lobo: “noche y lobo son el matrimonio ideal, viene uno y saca a los perros tras él y cuando se van todos viene otro detrás y te ataca el ganado”.

La alcaldesa Laura Vanesa Mezquita aprovechó para mostrarles su apoyo y reivindicar una vida digna: “La vida de ganadero y pastor es muy sacrificada, no hay fiestas, las ovejas comen todos los días y hay que estar pendientes de ellas las 24 horas, los 365 días del año. La conciliación de la vida familiar para ellos no existe y por ello proponemos un apoyo institucional claro, firme y decidido. Quizás una buena idea fuera crear un Banco de Pastores a través de sindicatos o cooperativas, agruparse para tener uno o varios pastores que llegado el momento les permita disfrutar de algún día libre o de tener vacaciones o llegados a lo peor, caso de enfermar o ser ingresados, que haya alguien que pueda hacerse cargo en su ausencia de las ovejas”.

Carlos Blanco de Ingeniero de Telecomunicaciones a fotógrafo de los trashumantes

Carlos Blanco Fernández, alistano e ingeniero de telecomunicaciones de Latedo, jubilado e ilustre fotógrafo profesional, ha compartido camino y sierra con los pastores retratándoles en su esencia más pura y muestra de ello es la exposición “Trashumantes de Aliste guardianes de la memoria” que se podrá seguir visitando hasta el 30 de septiembre en el Castillo de Puebla de Sanabria para continuar luego por otros lugares de tierras de España y Portugal.

Sentencia, tras compartir vivencias con ellos, Carlos Blanco: “La trashumancia alistana es un legado cultural, etnográfico y ecológico, un emotivo y emblemático ejemplo de cómo el ser humano ha sabido adaptarse y convivir con la naturaleza de manera sostenible. Estamos, no solo, ante una actividad económica, estamos ante una forma de vida y una tradición cultural arraigada en Aliste, entre las más antiguas y significativas a través de cordeles, cañadas y veredas. Un oficio y una tradición, vida pastoril en esencia pura de unos pastores en conexión con el paisaje y su papel en cómo la preservación del patrimonio cultural, que se encuentran en peligro de extinción”.

El fotógrado Carlos Blanco / Ch. S.

El “apartado” por la “mela” para regresar a sus pueblos

Antaño el “apartado” solía tener lugar para los rebaños de la ribera alistana en las propias calles de Pobladura de Aliste. Con la puesta en marcha de la Feria de la Trashumancia y el Pastor en San Vitero en 2016 la última cabaña ganadera trashumante cumple el ritual en las inmediaciones del Recinto Ferial de San Vitero con vistas a su puesta en valor.

De esta manera, muy en especial los niños, adolescentes y jóvenes pueden presenciar un ritual donde cada familia aparta de la cabaña trashumante su “atajo” (rebaño), cada oveja lleva su “mela”, que regresa al sedentarismo de sus pueblos de origen a pasar el otoño, invierno y primavera hasta ya con aguas y pastos, hasta volver a reiniciar el ciclo allá por San Pedro (29 de junio).

Las gaitas, dulzainas y tamboriles del grupo “Aires de Aliste” de Pobladura, entidad que preside Javi Silva Lorenzo, hijo de uno de los ganaderos trashumantes (Nicolás), fueron las encargadas de animar con su indumentaria tradicional alistana la Feria del Pastor y la Trashumancia mostrando y de demostrando que las costumbres y tradiciones van unidas entre si conformando el eslabón de oro de la cadena de la supervivencia rural en las Tierras de Aliste.

La biodiversidad

En la mayoría de los pueblos alistanos la mayor parte de la población son personas de la tercera edad, muchas veces octogenarios y nonagenarios. Ellos, acostumbrados a labrar y pastorear manteniendo vivos los pueblos tiran de la sabiduría que la Lorenzo, hijo edad, la experiencia y el sacrificio para dar su sentencia: “Un pueblo sin ganaderos y sin ganadería está condenado a desaparecer”.

En pueblos como Pobaldura, Vega de Nuez, Gallegos del Campo, El Poyo, Valer, Flores, Bercianos, Gallegos del Río, Lober, Cerezal, Rabanales, Fradellos o Vegalatrave, son solo un pequeño ejemplo, gracias a los ganaderos parte de sus términos rústicos se encuentran limpios ya que no solo los pastorean con sus rebaños, sino que siegan los prados privados y las praderas comunales, además de labrar y cosechar otras tierras.

Durante el “Incendio de Puercas” los ganaderos fueron los primeros en salir con sus tractores a plantar cara al fue, unas veces con sus vertederas abriendo cortafuegos, otras con sus cisternas (cubas) a llevar agua para refrescar la flora o apagar las llamas.

Hombre y hacienda (animales domésticos) han recorrido un camino más que paralelo pisando el mismo sendero para sobrevivir: mientras nuestros gobernantes se tiran los trastes a la cabeza unos a otros los pueblerinos lo tenemos muy muy claro: cada pueblo que se queda sin ganadería y sin ganaderos tiene un problema añadido y preocupante que hará peligrar su supervivencia

