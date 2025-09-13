Una pedida de mano marca el inicio de las fiestas de Corrales

Qué mejor manera de empezar unas fiestas que con una declaración de amor de las que no se olvidan. Así arrancaban los festejos del Cristo en Corrales del Vino, con una pedida de mano que ya se ha convertido en el evento del año en la localidad y que sorprendía a amigos y familiares de la pareja.

Pedida de mano en las fiestas de Corrales del Vino / Cedida

Ella no se lo esperaba, y cuando su pareja se arrodilló y le enseñó el anillo fue un momento en el que el asombro se mezcló con los nervios. Con las emociones a flor de piel, y después de 15 años de relación, dijo que sí al matrimonio con su novio de toda la vida en plena plaza Mayor. Ambos se fundían en besos y abrazos, entre las lágrimas de algunas de sus amigas, y la charanga no tardaba en festejar la futura boda con la marcha nupcial.

Y todo ello tenía lugar después del pregón, que corrió a cargo de un grupo de mujeres de Corrales de diferentes peñas.

Pregón fiestas Corrales del Vino / Cedida

Los festejos siguen este fin de semana con un concurso de paellas con 19 participantes, encierro, misa en la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, mercadillo artesanal, macrodiscoteca y mucho más.