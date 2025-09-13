Padres y vecinos, contra el "recorte" de docentes en el CRA de Riofrío

El Colegio Rural Agrupado de Riofrío de Aliste, en la provincia de Zamora, "ha sufrido una reducción de docentes que compromete gravemente la prestación del servicio de educación. En determinados horarios, un único profesor queda a cargo de todo el alumnado, lo que genera un riesgo real de que, ante cualquier imprevisto (enfermedad o accidente en el trayecto del domicilio a la escuela) el centro no pueda abrir sus puertas".

Así lo sentencian los padres, madres y vecinos que iniciaron ayer una recogida masiva de firmas sobre varios documentos, entre ellos uno que la próxima semana será presentado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, donde se añaden otros problemas colaterales como "la inexistencia de transporte alternativo y la falta de cobertura de telefonía móvil en la comarca que agravan este problema, poniendo en peligro el acceso efectivo a la educación de los menores".

El municipio de Riofrío (Abejera, Sarracín y Cabañas) marcó un hito histórico en los años cincuenta del siglo XX al convertirse en el Ayuntamiento con más niños y población adulta de Aliste, Tábara y Alba (31 municipios y 102 pueblos) al alcanzar en 1950 los 2.053 habitantes.

El Colegio Rural Agrupado de Riofrío, que en sus orígenes integraba aulas abiertas en tres pueblos de dos municipios diferentes de Aliste (Riofrío) y Tábara (Ferreruela), en la actualidad solo tiene abierta ya la escuela alistana de Sarracín a donde acuden ocho alumnos de educación infantil y primaria. De ellos 6 residen en Sarracín, cuatro ya del propio pueblo, más otros dos de una familia de inmigrantes de Perú que se ha venido a vivir este año al pueblo serreño y que matricularon por primera vez a sus hijos para el curso 2025-2026. Los dos restantes llegan desde Riofrío.

Alumnos de Riofrío en las escuelas viejas en la década de los años 50. | FERNANDO SÁNCHEZ VILLAR

Se trata del último colegio construido en Aliste a principios de este siglo XXI cuando el éxodo rural y la despoblación galopante estaba arrastrando en su caída a las escuelas de la práctica totalidad de los pueblos alistanos. Aparte de Sarracín solo quedan ya aulas abiertas en San Juan del Rebollar, San Vitero y Fonfría, además del comarcal de Alcañices.

La denuncia de la situación hace hincapié en que "la política actual de reducción de docentes en el CRA de Riofrío de Aliste responde a un criterio meramente económico, lo cual supone una vulneración del derecho a la igualdad de acceso a la educación. Los menores residentes en el medio rural tienen los mismos derechos que quienes viven en entornos urbanos y la Junta de Castilla y León está obligada constitucional y estatutariamente a garantizar la prestación efectiva del servicio educativo sin discriminación por el lugar de residencia".

Inciden los padres y madres de Riofrío y de Sarracín, arropados por los vecinos, en que "la dejadez en la adopción de medidas que aseguren la estabilidad y suficiencia de plantillas en los centros rurales constituye un incumplimiento del compromiso institucional con el medio rural y atenta contra la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades".

Tras la exposición de lo que los afectados consideran una "grave situación", se pide formalmente a la Junta de Castilla y León que restituya y garantice un número suficiente de docentes en el CRA de Riofrío de Aliste que permita el normal funcionamiento del centro en todo momento y se adopte un compromiso firme con el mundo rural, priorizando el derecho a la educación por encima de criterios puramente económicos, estableciendo "mecanismos específicos para asegurar que el alumnado rural reciba una educación en condiciones de igualdad, con la misma calidad y garantías que en el ámbito urbano, en defensa del derecho fundamental a la educación de la igualdad de oportunidades".

Instalaciones del colegio en Sarracín. | CH. S.

En un segundo escrito dirigido al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, se pide la "cooperación técnica y financiera con el Ayuntamiento de Riofrío para garantizar el correcto funcionamiento del CRA" sugiriendo la aportación de fondos para las suplencias, transporte escolar o infraestructura.

En un tercer escrito dirigido al Ayuntamiento de Riofrío de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández, se les anima a "promover políticas activas de incremento de población en edad escolar en el municipio mediante incentivos de residencia, vivienda y conciliación familiar" pidiendo que el Consistorio se sume a la petición a la Junta de la dotación de personal docente suficiente para garantizar la apertura y funcionamiento del CRA e "implementar medidas de apoyo en transporte escolar y comunicaciones que aseguren la seguridad de los menores y los docentes".

Germán Matellán Fernández, a nivel personal y como alcalde del Ayuntamiento de Riofrío (respaldo total de la Corporación Municipal), ha mostrado todo su apoyo a los padres y madres para garantizar el presente y el futuro del Colegio Rural Agrupado de Riofrío.

El último pueblo alistano que construyí un colegio nuevo fue precisamente Sarracín a principios del siglo XXI, más concretamente entre 2001 y 2002, para abrir sus puertas en 2003 con 30 alumnos, cuando ya en la mayoría de los pueblos las escuelas y las casas de los maestros estaban cayendo en el olvido y, en muchos casos, en la ruina estructural a causa de la escasez de niños (con una natalidad al borde de la extinción) y por consiguiente también de docentes.

Algunas escuelas y casas de maestros se salvaron gracias a su reconversión en consultorios médicos de atención primaria o centros sociales y culturales. En tiempo de la EGB (Educación General Básica), allá por 1962, cuando se construyeron las entonces escuelas nuevas de Sarracín en la calle La Cabeza, llegó a haber 92 alumnos siendo uno de sus últimos docentes don Aquilino Rodríguez Rosón el cual se encargó durante más de treinta años de enseñar a los mayores (de quinto a octavo), mientras su mujer la maestra doña María Bermúdez era la docente de los menores (de primero a cuartos). Con la llegada de la EGB las aulas pasaron a ser mixtas.

Por último, los padres y madres solicitarán una entrevista con la Dirección Provincial de Educación en Zamora para trasmitirles personalmente los problemas y pedir soluciones.

