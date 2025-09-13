Carlos Regidor, el artista fermosellano que se "sube" a las motos de madera

Carlos Regidor invita a un singular viaje por el mundo de las dos ruedas; desde las icónicas Vespa hasta modelos de carretera, custom, trial, motocross o con sidecar, tallados en madera de olivo o pino. La Casa del Parque de Fermoselle expone una representación del trabajo que realiza este artista, inspirado por su padre

Fue observando a su padre mientras se pasaba las horas modelando la madera como a Carlos Regidor Servando le entró el gusanillo por la talla artesanal. Pero con una versión más avanzada. Si lo de Jesús Regidor eran fundamentalmente los carros y aperos de labranza de antaño, su hijo se ha reinventado con las motos. «He dado una vuelta de tuerca a lo que hace mi padre».

Una motocicleta modelo chopper de horquilla larga | C. R.

Una muestra de ese trabajo permanece expuesta en la Casa del Parque de Fermoselle, en el antiguo Convento de San Francisco, donde las motos de Jesús conviven con algunas piezas realizadas por su padre, un fermosellano que emigró a Gerona y, ya jubilado, ha retornado a la cuna.

Y es en la villa fermosellana donde por primera vez se expone la colección de motos de madera que está causando sensación. Desde las icónicas Vespa de estética inconfundible, presentadas en diferentes colores, hasta modelos chopper de horquilla larga, motos de carretera, custom, de trial, motocross o con sidecar. Un recorrido, no exento de melancolía, por la historia de los vehículos de dos ruedas cuidados hasta el detalle por este artesano fermosellano con alma de motero.

Modelo de moto custom | C. R.

A Carlos no le hace falta tener la versión real del modelo; «veo una foto y saco la pieza; tengo ese don o como se quiera llamar». No hay mayor truco para este emprendedor –electricista– «que te guste lo que haces. El tiempo que paso haciendo las motos, o los coches, que también me gustan, para mi es como estar meditando porque mientras estoy con ello me olvido de problemas» explica el artesano.

Carlos trabaja fundamentalmente con madera de pino y olivo para dar vida a las máquinas que se presentan sobre una plataforma. La misma materia natural con el que su padre recrea las labores agrícolas de antaño y que también se exponen en una pequeña muestra en la Casa del Parque de Fermoselle a lo largo de este mes de septiembre.

Un conjunto de Vespas en distintos colores | C. R.

Las piezas están a la venta y hay quien se ha encaprichado con alguna de las motos, especialmente las coloristas vespas que «llaman mucho la atención de la gente».

Tras el paso por la Casa del Parque de Fermoselle, la idea de Carlos Regidor es mostrar su trabajo en Zamora. Una original labor artesanal que, más allá de paciencia y maña, requiere de un gusto por lo que se hace. «Estoy contento; esto no es para vivir de ello pero me da mucha satisfacción que la gente disfrute con estas pequeñas obras de arte».

