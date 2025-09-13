Arrancan las fiestas del Cristo en Villanueva del Campo

La localidad zamorana de Villanueva del Campo arrancó la tarde del 12 de septiembre las fiestas patronales en honor del Cristo de la Vera Cruz con el preceptivo pregón, en esta ocasión pronunciado por el propio alcalde, Felipe Blanco Palmero, acompañado de toda la Corporación

Una animada Plaza de España con mucha de gente, las bulliciosas peñas, y familias escucharon al regidor que animaba a “disfrutar estos días repletos de alegría compartiéndolos con familia, amigos y comunidad en general, en armonía, respeto y libertad”, dando por iniciadas las fiestas.

Fuegos artificiales en Villanueva del Campo / Cedida

Con la animación de una gran charanga se inició un alegre y multitudinario pasacalles que tuvo un especial momento a su paso por “La Residencia” donde muchos de nuestros mayores asomados a las ventanas saludaban y esbozaban una feliz sonrisa. Las calles del pueblo comenzaban a llenarse de música, canticos y alegría.

A la media noche en punto, estaba programada la ineludible cita en el Jardín, con los tradicionales fuegos artificiales, sorprendiendo a pequeños y mayores por sus espectaculares imágenes en una clara noche de final de verano en Tierra de Campos.

Fiestas de Villanueva del Campo / Cedida

Para este año la Corporación había acordado adelantar un día el inicio de las fiestas aprovechando la totalidad del fin de semana, con el objetivo de contar con la presencia de mas personas vinculadas a Villanueva del Campo y fortalecer así el espíritu festivo de estos días. "Objetivo que en una primera valoración parece haberse conseguido" apuntan desde la Corporación.