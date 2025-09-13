Apagón de la tele en pueblecito de Olmo de la Guareña: una semana en negro

«Al perro flaco todo son pulgas». No puede venir más al pelo el sabio refranero popular con los «sobresaltos» que sufre Olmo, pueblo más pequeño de la comarca de La Guareña. El último, el apagón televisivo al que los vecinos llevan condenados desde hace una semana. «Hemos estado días que no se veía ni un canal, últimamente aparece de vez en cuando Televisión Castilla y León o Antena 3, pero cuando parece que ya sí, se corta de nuevo» relata una vecina más que desesperada.

El problema resulta más flagrante en un pueblo donde sus habitantes no se cuentan por estas fechas ni con los dedos de las manos. Sin bar ni centro de reunión alguno, la televisión representa apenas la única oferta de ocio para muchos vecinos mayores incapaces de lidiar con las tecnologías para buscar alternativas de entretenimiento.

Pues no hay manera. Una semana y el problema continúa. Al parecer el vecino pueblo de Vallesa, que es el Ayuntamiento al que pertenece el anejo de Olmo de la Guareña, también ha sufrido el «apagón», pero se ha arreglado mientras en Olmo continúan privados de la televisión para desespero de un pueblo que no gana para sustos.

Recientemente era el agua. Tres días sin caer una gota del grifo, que obligó a sus vecinos a comprar botellas o acercarse a la fuente de Cañizal para llegar las garrafas «y al menos podernos lavar». Aunque la batalla del agua ya se daba por ganada después de conseguir la construcción de una nueva y flamante depuradora, al parecer han surgido problemas que están pendientes de solucionar. Pero, de momento agua hay.

Todo ello se suma a otras batallas de vecinos del Olmo como la limpieza del parque y otras zonas del entorno del pueblo convertidas en auténticas selvas. «Sabemos que estamos muriendo, pero al menos que nos den unos buenos cuidados paliativos" argumenta una olmera dolida con el abandono y el declive de un pueblo que puede presumir de tener una de las iglesias más bonitas de la provincia de Zamora.

