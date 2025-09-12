El yacimiento vacceo El Viso busca su sitio: hay vida más allá de Pintia

"Es un peligro extender a todo el mundo vacceo el conocimiento adquirido a través de Pintia". Carlos Sanz, director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg (CEVFW) y profesor de la Universidad de Valladolid, que también ha estado al frente de la primera campaña arqueológica en el yacimiento El Viso, justifica la necesidad de continuar las investigaciones en el castro de Bamba "porque hay mucho por descubrir" de este pueblo perromano asentado hace 2.500 años en la parte central de la meseta del Duero.

Sanz cita el yacimiento arqueológico de Pintia como un modelo de estudio, avalado por 45 años de investigación, y una proyección cultural y turística que ha contribuido a situar en el mapa el pequeño pueblo de Padilla de Duero y dinamizar el área de Peñafiel. Un trabajo que ha alumbrado relevantes datos sobre el asentamiento unos diez mil habitantes en alrededor de dos mil casas.

Excavaciones llevadas a cabo este verano en El Viso con voluntarios de la zona ayudando a los arqueólogos | I. G.

"Aunque Pintia sea el yacimiento más conocido, es un peligro pensar que representa a toda la civilización vaccea. No podemos extrapolar en este ejemplo a los 45.000 kilómetros cuadrados que ocupan el territorio vacceo. Por eso es tan importante explorar otros yacimientos como El Viso; nos interesa mucho la investigación de este lugar" argumentó el arqueólogo ante vecinos de Bamba y otros pueblos de la zona que asistieron a la presentación de los trabajos llevados a cabo el pasado mes de junio, dentro de las actividades de Bamba Cultural.

Para contextualizar la notable relevancia del castro zamorano hay que situarse 500 años antes de Cristo hasta el cambio de era, cuando el pueblo vacceo fue asimilado por Roma. La comunidad prerromana ocupó un vasto territorio en el valle medio del Duero, equivalente a la mitad de Castilla y León, repartido en unos 50-60 asentamientos, entre los que se encuentra El Viso de Bamba del Vino. "Hablamos de las primeras ciudades de nuestra historia, donde hay un desarrollo muy importante de la agricultura" precisó Carlos Sanz en exposición junto a Aitor Labajo, otro de los directores de la campaña arqueológica llevada a cabo en junio.

Presentación de las excavaciones en El Viso dentro de las actividades de Bamba Cultural / I. G.

Los arqueólogos destacaron la singularidad de "un bien estratégico amenazado", cuyo interés científico cuenta con un valor añadido que no se da en otros sitios: la "demanda social". "El patrimonio está en relación directa con la estima social y sin esa sensibilidad de los ciudadanos no hay nada que hacer" incidió Carlos Sanz, apelando a la filosofía de la propia Ley del Patrimonio Histórico.

En el caso de El Viso, si algo ha constatado el equipo técnico en las primeras excavaciones de este verano ha sido el compromiso de los voluntarios ayudando en las excavaciones o proporcionando logística. "Como arranque, esa buena intención puede valer. Pero hay que ir un paso más allá; queremos seguir excavando y para ello se necesita un aval económico" planteó Aitor Labajo. Hay que dar solidez y continuidad a las "buenas expectativas" que han generado los primeros hallazgos en el icónico asentamiento prerromano situado en el municipio de Madridanos y que domina la Tierra del Vino.

En el área de intervención donde se ha trabajado este verano se han descubierto, en la parte inferior, silos de almacenaje con canicas, fusayolas o fragmentos de molinos circulares. Y en el área superior aparece una zona de producción textil, con pesas de telar y otros hallazgos que describen un ambiente doméstico, o elementos para quemar perfumes. Hay un área de cocina, como demuestra la concentración de cenizas, y un sistema constructivo que llevó a la confirmación de un a zanja como base de la pared de adobe.

Parte del material recuperado en la primera campaña arqueológica en El Viso / I. G.

"Las expectativas son muy buenas" adelantan los investigadores, que ahora trabajan los materiales y los estudian en el laboratorio del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg, ubicado en Padilla de Duero (Valladolid). "Hay cantidad de preguntas que no podemos responder si no continuamos excavando". Por ejemplo, acotar cronológicamente el yacimiento, cuándo empieza y cuándo se abandonó; o cómo se pasa de aldea a ciudad. Tras una campaña absolutamente desinteresada y se puede decir que en precario, la propuesta del equipo de arqueólogos pasa por un plan quinquenal de investigaciones, respaldado económicamente, y la subsiguiente puesta en valor de los hallazgos para entender estos restos de hace 2.500 años.

Llegados a este punto, "hemos de plantearnos qué queremos para el yacimiento de El Viso; hay que alcanzar un modo de financiación para poner en valor este patrimonio que es de todos" precisó Aitor Labajo. El planteamiento es un plan de investigación a cinco años, con un presupuesto estimado de unos 25.000 euros cada campaña para asegurar la logística del equipo de seis personas (alojamiento, comida, desplazamientos), así como acciones de promoción y puesta en valor del yacimiento, como una cartelería que contextualice en espacio.

"Debemos intentar hacer partícipe a la provincia de este valor patrimonial", cuya singularidad está reconocida por la propia Junta de Castilla y León como estratégicos de especial relevancia. Existe una lista de alrededor de 28.000 yacimientos arqueológicos, de los cuales solamente 138 están distinguidos como Bien de Interés Cultural (BIC), en su figura de Zona Arqueológica. Y de esos 138, solamente 6 son ciudades vacceas: 4 en la provincia de Valladolid (Pintia, Tiedra, El Soto de Medinilla y Valoria la Buena), 1 en la de Palencia (Palenzuela) y 1 más en la de Zamora (El Viso, Bamba).

"El yacimiento puede llegar a ser un foco capaz de generar ingresos para la zona si la gente viene a vero. Por qué no ‘un Pintia’ en este territorio de la España Vaciada que tanto necesita de estímulos" sugirió Aitor Labajo.

Los arqueólogos apelan a la sensibilidad de instituciones y también a empresas de la zona, que con su mecenazgo pueden acogerse a "importantes beneficios fiscales" mediante las donaciones a través de la Fundación Hispania Nostra.

