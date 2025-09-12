Tres grupos participan este sábado en el Festival Caolín de Pereruela

Pereruela acoge este sábado por la tarde el Festival de Folclore Caolín 2025, que llega a su segunda edición después del éxito cosechado año pasado. A las 18:15 horas comenzará el desfile por las calles de Pereruela, que lo abrirá el Ramo del Ofertorio de la localidad, después la mascarada de la Vaca Antrueja que estrena la asociación este año, seguido de Las Periquilleras (grupo de mujeres repartiendo periquillos, dulces típicos de la localidad en Santa Águeda, acompañado de un vino frisante).

Le seguirán los grupos participantes de este año: Grupo de Danzas La Ermita de Laguna de Duero (Valladolid), Grupo de Baile Les Ayalgues d’Ayer de Cabañaquinta (Asturias) y Grupo de Baile Los Alfares de Pereruela (Zamora). A las 19 horas, la Plaza Mayor de Pereruela acogerá la actuación de estas agrupaciones. Para concluir el Festival de Caolín con una cena de hermandad.