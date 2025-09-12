Pobladura de Aliste, anfitriona del Encuentro de Exaltación y ejemplo de la recuperación de las mascaradas

El tesoro etnográfico de las mascaradas regresa en el II Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora que se celebrará el próximo sábado, 20 de septiembre, en la localidad de Pobladura de Aliste. La asociación cultural "Aires de Aliste" ejercerá de anfitriona coincidiendo con el 25 aniversario de la recuperación de su mascarada de invierno, La Obisparra.

El toque de campañas marcará el arranque de más de 12 horas de demostraciones, cultura y tradición con la inauguración al mediodía del mercado artesanal y la actuación de la Asociación de Campaneros Zamoranos. El desfile y muestra de las representaciones de mascaradas arrancará a partir de las 16 horas previo a la actuación del grupo Mayalde.

El DJ local Segui será el encargado de clausurar una cita que reunirá al menos a una quincena de mascaradas de la provincia, amén de las agrupaciones invitadas. La cita servirá además como homenaje a los afectados por los incendios del pasado mes de agosto, una situación que ha afectado de cerca a todas las localidades representadas a excepción de Almeida de Sayago y Sanzoles.

El presidente de la Federación Provincial de Mascaradas de Zamora (MascaraZa), José Javier Sánchez Hernández, recuerda que la riqueza de las mascaradas la provincia de Zamora reside en su originalidad y respeto a la tradición, dado que "no hay ninguna que se haya inventado nueva". Las últimas incorporaciones responden así, a la recuperación de las manifestaciones que durante años o décadas, han permanecido en el letargo por una u otra causa.

Es el caso de La Obisparra que recuperó sus raíces en el año 2001 apostando por una modificación sobre el calendario. La celebración que antaño coincidía con la festividad de San Esteban (26 de diciembre) se trasladaba hace un cuarto de siglo al 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, patrona de Pobladura.

Un cambio de fecha que responde al segundo objetivo con el que nació Mascaraza: "Siempre decimos que más vale una mascarada cambiada de fecha que perdida". Sánchez ha reconocido la dificultad que entraña para las localidades más pequeñas preservar las celebraciones en meses como enero y febrero en los que la despoblación imposibilita encontrar a personas para mantenerlo vivo. El ofrecimiento de voluntarios de la Federación ha permitido que tan solo dos localidades hayan apostado por trasladar sus fechas primigenias al puente de agosto.

Al tiempo, Sánchez ha recordado que este tipo de encuentro despiertan el interés de aquellos pueblos que aún tienen una mascarada "parada en el desván". En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha reconocido el "esfuerzo incalculable" que realiza Mascaraza para preservar estas tradiciones hasta el punto de convertir a Zamora "en la envidia" de otras provincias.

Por su parte, la técnico de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, ha animado a la Federación a continuar protegiendo y revitalizando este legado y a mantener este encuentro provincial como un referente.