Olivos de 700 años para revitarlizar Casaseca de las Chanas

Más de 1.400 años coronan el nuevo espacio público de Casaseca de las Chanas. Dos olivos de siete siglos cada uno se convierten en los protagonistas del proyecto de mejora del parque infantil cofinanciado por el propio consistorio, la Diputación y la Junta de Castilla y León a través de los Fondos de Cohesión Territorial.

Una actuación que ha supuesto 18.937,72 euros de inversión para la mejora de una parcela, propiedad municipal, que permanecía en desuso.

Ejecutada al 100% y con la instalación del vallado perimetral de la pista deportiva y el mobiliario urbano sufragado con fondos propios del Ayuntamiento, el municipio suma un nuevo y rehabilitado espacio de entretenimiento. El proyecto da continuidad a los trabajos de reparación del suelo de la pista deportiva efectuados el pasado año para eliminar el abombamiento producido por la presencia de raíces de los árboles.

Un menor se divierte en uno de los nuevos juegos. | CEDIDA

Fue uno de los vecinos el que aportó la idea de apostar por esta intervención que ha permitido la instalación de los dos olivos procedentes de Plasencia y cuya historia ya alumbra el día a día del municipio. El alcalde Vicente Bernardo reconoce el "acierto" de su instalación.

La actuación se completa con la creación de un parque infantil con tres juegos y dos espacios ajardinados, adecuación de la fuente e instalación del riego, amén de un camino de hormigón que conecta con la pista y la instalación de dos nuevas luminarias.

Esta inversión se ha realizado con el 50% de la aportación por parte de la Junta, el 25% sufragado por la Diputación de Zamora, mientras que el montante restante ha sido sufragado por el consistorio casasecano.

Suscríbete para seguir leyendo