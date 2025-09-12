Equipamiento
Un nuevo vehículo reforzará las inspecciones veterinarias y farmacéuticas en la provincia
El suministro permitirá también mejorar las labores de los servicios oficiales, principalmente de inspección
E. V.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 253.995 euros destinado al suministro de quince nuevos vehículos destinados a mejorar el correcto desarrollo de las funciones –principalmente de inspección– que llevan a cabo los servicios oficiales farmacéuticos y los servicios veterinarios oficiales de Salud Pública en el ámbito de sus competencias, lo que requiere del desplazamiento de profesionales dentro de su ámbito territorial de actuación.
En el reparto de los vehículos adquiridos, el Servicio Territorial de Zamora recibirá uno de los vehículos comprometidos, quedando el reparto restante de la siguiente forma: uno para el Servicio Territorial de Ávila, dos para Burgos, León, Palencia y Salamanca, tres para Segovia y uno para Soria y Valladolid.
El contrato se basa en el Acuerdo Marco 14/2022, cuyo objeto es el suministro de vehículos turismo y vehículos pick-up, así como los elementos de equipamiento adicional y kits de adaptación.
