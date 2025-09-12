La limpieza de cauces, a la espera de los permisos de la Confederación

"Tenemos el peligro a las puertas". Vecinos y ayuntamientos exigen a la Confederación Hidrográfica del Duero que agilice los permisos de limpieza y desbroce de las riveras en tramos urbanos, unos trámites que acumulan meses de espera enlazando episodios como la Dana y ahora tras los recientes incendios forestales.

Es el caso del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago que en 2024 registró tres expedientes, dos de ellos solicitando la limpieza para las riberas de Bermillo y anejos (Fadón y Villamor de Cadozos) en aquellos tramos en los que se precise. El tercero solicita los permisos necesaro para efectuar unas tareas de drenaje que pongan fin a inundaciones en una vivienda particular en pleno casco urbano de Villamor.

Aún siendo competencia municipal, los consistorios no pueden ejecutar los trabajos sin la previa autorización por parte del organismo que gestiona los recursos hídricos de la cuenca, en este caso, la CHD.

La acumulación de maleza, unido al crecimiento de cañas y árboles conquista cauces e, incluso, sobresale por encima de las barandillas de los puentes, lo que obliga a ejecutar las limpiezas con maquinaria de la Diputación. "Está todo dispuesto, solo a la espera del visto bueno", confirman fuentes municipales. Una solicitud que, más allá del propio consistorio, también han elevado a la Confederación y al propio Ministerio de Transición Ecológica (en forma de queja) los vecinos afectados a través de la recién creada asociación Villamor de Cadozos.

La maleza invade el cauce de la rivera de Cadozos en su tramo urbano. / Cedida

En sus escritos, aseguran que "nunca se ha limpiado" un tramo de menos de dos kilómetros en el que "la vegetación no deja ver el cauce, está afectado a la flora y fauna y motivando inundaciones" como las acaecidas en el año 2020. Al tiempo, recuerdan que la rivera presenta a lo largo de su recorrido "tuberías de desagües que es urgente limpiar para evitar fugas que puedan afectar a la salud de los habitantes" que disponen de huertos.

La presidenta de la asociación Villamor de Cadozos Margarita Rodríguez recuerda que, durante las semanas de alerta por calor, los tramos urbanos de riveras se convierten en "una bomba de relojería", por lo que su limpieza urgen en épocas como la pasada. "Ya vamos tarde", se lamenta.

Mayor diligencia

La Diputación de Zamora ya alertó a inicios de este año del retraso de las autorizaciones que impedía efectuar las labores de limpieza en medio centenar de localidades. El riesgo derivado del uso de maquinaria pesada impedía ejecutar los trabajos durante las semanas centrales de agosto –coincidiendo con los episodios de calor–, labores que ya se han reanudado en el caso de Olmillos de Castro.

A día de hoy ya se han completado las tareas de limpieza en Castroverde de Campos, Manganeses de la Polvorosa, Peleas de Abajo, Micereces de Tera y se está trabajando sobre el cauce al paso de Gallegos del Río gracias a la maquinaria de la institución provincial. En cinco localidades (Moreruela de Tábara, Villafáfila, Corrales del Vino y Bermillo de Sayago) están pendientes de ejecutar.

Por su parte, las solicitudes realizadas por los Ayuntamientos de Ferreruela de Tábara, Moreruela de los Infanzones, Cuelgamures, Pino del Oro y Pedralba de la Praderia permanecen paralizadas a falta del pago de la tasa o de recibir la documentación pendiente.

