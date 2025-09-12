Demandas de los empresarios de Sanabria tras el incendio: infraestructuras y apertura de cámpines

Empresarios de la comarca de Sanabria y representantes de sectores afectados por los incendio del verano han aprovechado la visita de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, este viernes en la Casa del Parque, en Galende, para plantear sus reivindicaciones.

Desde la Asociación de Cámpines de Castilla y León, ASECAL, su presidente Ignacio Reguero planteó la recuperación de los cámpines de Sanabria. "Muy importante porque es un sector en auge y que es muy importante que se apoye. Los empresarios de la zona lo echan en falta y lo reclaman mucho. Les he animado a que se pongan en ello”.

El representante de CEOE en Zamora, Luis Tejerina planteó cómo se van a cobrar y compatibilizar las ayudas, y las ayudas para los trabajadores, las ayudas “se han sacado muy rápido” pero “sí, tienen el espíritu de corregir todo lo que tengan que corregir y ha sido muy provechoso”.

El portavoz de la Asociación de Empresarios del Lago de Sanabria, Javier Gallego, trasladó las necesidades “de infraestructura fundamentalmente, hemos pedido de todo, hasta que pongan el AVE”. Entre esas infraestructuras para el turismo “el funicular, el mirador y un paseo por el entorno del Lago, además de los cámpines”.

El presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Castilla y León, Jesús Blanco, trasladaba a la consejera el impacto para su sector “los daños han sido muy importantes. Se ha cerrado el poder acceder a la montaña que es nuestro medio de trabajo para las empresas de turismo activo. Todavía estamos lamiendo las heridas porque septiembre se presenta muy negro. Y hemos agradecido la rapidez en la gestión de las ayudas, la cercanía en ponerse en contacto con nosotros. Hemos hablado de las ayudas que hay que depurar la convocatoria y la cuantía”.

Luis Chico, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, señalaba “vamos a trabajar con las empresas que tenemos en el norte de Zamora en proyectos de promoción y comercialización, así como actividades que nos ayuden a poner a Sanabria en su sitio”. Abogó por medidas que se prolonguen “a medio y largo plazo, un mínimo de 5 años”. Chico reconocía que “estaba siendo un año muy bueno en el turismo rural de Zamora. La tendencia de Sanabria estaba siendo “un año muy bueno en julio y agosto en la zona de Sanabria hasta que ha llegado el incendio. Se han visto afectados y han caído las reservas, unos afectados directamente y otros por el humo”. Las informaciones “han creado inseguridad y han preferido no reservar”.

El presidente de la Asociación Sanabria Carballeda Hostelería, Jesús Rodríguez, incidió en las ayudas y la mejora de las infraestructuras y “hay que adecentar los montes. Se echó en falta que hubiera alguien de Medio Ambiente”. La restauración en el entorno del Parque prácticamente bajó a cero mientras que “desde Galende descendió en general por debajo del 40%” en plena temporada. “Anulaciones ha habido para todo el mes de septiembre en alojamiento. La restauración se va recuperando poco a poco, a estas alturas tendría que estar al 100% pero va poco a poco. Las pernoctaciones de momento no se recuperarán tan rápidamente”.

Leticia García se ha reunido con representantes de las asociaciones empresariales de las zonas de Sanabria y Carballeda para informar de las medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León con el fin de apoyar la recuperación económica tras los incendios, especialmente en los sectores de turismo, hostelería y comercio. Durante el encuentro, la consejera ha destacado la amplitud de las ayudas, tanto en el ámbito territorial de aplicación como en su finalidad, ya que, además de buscar la recuperación, las medidas diseñadas pretenden impulsar la actividad económica y al empleo en estos territorios.

Suscríbete para seguir leyendo