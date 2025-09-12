"Estamos ante un auténtico héroe", el elogio al alcalde de Abejera por el incendio de Puercas

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha visitado este viernes varias localidades afectadas por el incendio forestal de Puercas, donde ha podido comprobar los daños producidos por el fuego en Abejera, Sarracín de Aliste y San Vicente de la Cabeza.

Blanco ha conversado con alcaldes y vecinos afectados y ha querido poner en valos la actuación del alcalde pedáneo de Abejera, Ángel Andrés Ferreras, "cuyo comportamiento y compromiso en la emergencia fueron dignos de elogio: "estamos ante un auténtico héroe", ha expresado el subdelegado.

El subdelegado observa viviendas afectadas por el incendio en Abejera / Cedida

La Unidad Móvil de Atención a la Ciudadanía (UMAC) de la Guardia Civil acudió el día 9 a la localidad de Abejera para ayudar a los vecinos a identificar las parcelas dañadas por el incendio y realizar la oportuna denuncia por los daños, atendiendo a mas de 100 personas. En los próximos días, la UMAC seguirá visitando diversas localidades afectadas por los incendios forestales

Blanco ha informado sobre la Declaración del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto de Zona Gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil a todos los territorios que sufrieron las consecuencias de este incendio forestal

Todos los damnificados tienen el plazo de un mes desde la fecha de extinción para acogerse a las ayudas especificadas en el Real Decreto 307/2005 por el que se regula las ayudas para atender las necesidades derivadas de situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica