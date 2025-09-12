Accidente de tráfico con una mujer herida en Cubillos del Pan
Sobre el mediodía se ha producido una colisión lateral entre dos turismos
I. G.
Accidente vial en Cubillos del Pan (Zamora). Ha ocurrido a las 11:57 horas, en el kilómetro 269 de la carretera N-630 como consecuencia de una colisión lateral entre dos turismos.
El servicio de emergencias 112 recibe un aviso informando de que hay una mujer de 77 años herida y consciente.
Se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.
