Accidente de tráfico con una mujer herida en Cubillos del Pan

Accidente vial en Cubillos del Pan (Zamora). Ha ocurrido a las 11:57 horas, en el kilómetro 269 de la carretera N-630 como consecuencia de una colisión lateral entre dos turismos.

El servicio de emergencias 112 recibe un aviso informando de que hay una mujer de 77 años herida y consciente.

Se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.