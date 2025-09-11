Villaralbo estrena la ronda de mociones socialistas para exigir un "cambio radical" del operativo antiincendios

El Grupo Municipal Socialista de Villaralbo llevará al Pleno de esta tarde una moción para instar a la Junta de Castilla y León a garantizar un servicio público, profesional y permanente de prevención y extinción de incendios y emergencias mediante la creación de nuevas figuras como las brigadas de investigación y equipos de élite en todas las provincias de la Comunidad.

Se trata de la primera de las mociones socialistas que se debatirán tanto en la Diputación de Zamora como en los ayuntamientos provinciales con el objetivo de reivindicar un "cambio de estrategia radical" para que los incendios acaecidos en los veranos de 2022 y 2025 no vuelvan a repetirse. Así lo anunciaba ayer la portavoz socialista en la institución provincial, Sandra Veleda, apenas 30 horas antes de que la urgencia del documento se vote por primera vez en un pleno municipal.

Seis acuerdos y una veintena de subpuntos componen el "amplio paquete de propuestas" socialista presentará para su debate y votación, con especial incidencia en la labor del Ejecutivo autonómico a la hora de asegurar la dotación de medios materiales y humanos del operativo autonómico.

Un punto en el que incidirá durante su exposición, la portavoz socialista, Ana Isabel Santos Pérez, al asegurar que la ausencia de planificación y la descoordinación del operativo autonómico han convertido a Castilla y León en un "auténtico infierno estival".

El documento insta a la Junta a tramitar el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal en Castilla y León antes del 31 de diciembre, misma fecha para la que insta a la transformación del actual dispositivo en uno "público, coordinado y perfectamente dotado de medios humanos y materiales para toda Castilla y León". El texto también solicita la creación del Consorcio Autonómico de Bomberos previsto en la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León.

"No podemos seguir dependiendo de la improvisación y del voluntarismo, ni permitir que los bomberos forestales trabajen en condiciones precarias", ha subrayado la concejal socialista.

Especial interés ocupa la petición de creación de nuevas unidades especializadas: las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF) y equipos de élite de extinción. La moción pide asegurar su presencia en todas las provincias de la Comunidad, así como dotarlas "en número suficiente" con medios aéreos y terrestres de transporte y de extinción teniendo en cuenta la superficie forestal a atender en cada provincia para su cuantificación.

En materia de apoyo, la moción inciden en la necesidad de habilitar líneas de ayudas "suficientes e inmediatas" destinadas al sector agrícola, forestal, apícola y ganadero afectado por los incendios, así como a los sectores industrial, terciario, comercial, turístico, etc., en materia de reactivación y compensación de pérdidas.

En la misma línea, se solicita una línea específica destinada a paliar las pérdidas de bienes materiales particulares sufridas como consecuencia de los incendios forestales durante el presente verano. La petición se extiende desde viviendas a garajes, enseres, vehículos, industrias, etc.

De la misma forma, se propone reactivar un plan de concienciación ambiental, implantar la ganadería extensiva de caprino y ovino y habilitar con carácter inmediato planes de reforestación, reconstrucción y regeneración de espacios afectados por incendios forestales. Asimismo, se insta a la actualización anual del Plan Forestal de Castilla y León.

Para fortalecer la coordinación institucional, se llama a habilitar ayudas para los Ayuntamientos para la redacción de planes de protección por incendios forestales que dote con financiación y recursos un Plan específico de limpieza en los entornos de las poblaciones, realización de anillos defensivos en localidades con riesgo, desbroces y preparación de zonas para la extinción, además de los desbroces generales y cortafuegos, como infraestructura ambiental contraincendios.

Las últimas peticiones instan a la Junta a suscribir el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por el Gobierno central y a impulsar un pacto de Comunidad ante la Emergencia Climática y sus efectos con la Federación Regional de Municipios y Provincial, el Diálogo Social, las universidades públicas, organizaciones profesionales agrarias y la propiedad forestal.

Por último, los socialistas instan a la Diputación de Zamora a garantizar un Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Emergencias, con parques comarcales suficientes y dotados de personal funcionario y medios técnicos adecuados.

Reconocimiento a las víctimas

El texto hace hincapié en el reconocimiento y admiración a los bomberos forestales Ignacio Rumbao y Emilio Sánchez y voluntarios, Jaime Aparicio y Abel Ramos, que perdieron la vida durante los incendios del pasado mes de agosto.

De la misma forma, hace llegar su pésame a familiares y seres queridos de las víctimas, deseando la pronta recuperación de los heridos y trasladando su solidaridad con los municipos y vecinos afectados.