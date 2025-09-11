Villalcampo cierra el ciclo romero de las “Siete Hermanas” de España y Portugal

Manteniendo la ancestral costumbre pasada de padres a hijos y de abuelos a nietos durante siglos, cada 11 de septiembre la localidad zamorana de Villalcampo pone el broche de oro al ciclo anual de las místicas romerías marianas de las “Siete Hermanas” de España y Portugal venerando en el paraje campestre de “Valverde”, dentro del paradisíaco entorno de los Arribes del Duero (donde se le atribuye uno de sus milagros), a Nuestra Señora la Virgen de la Encarnación.

El grupo folclórico “La Alborada” animaba los pasacalles mañaneros y hacia las 11.30 horas salía la procesión desde la urbana iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir con los devotos y romeros portando a la Virgen de la Encarnación.

Dentro de la Diócesis de Zamora es esta la única romería en la que se profesional con una imagen a la ida (Virgen del Rosario) y otra distinta lo hace a la vuelta (Virgen de la Encarnación). De ahí el dicho de que “La Virgen que va, nunca vuelve”. La procesión a la inversa se hace el 19 de marzo.

Misa en Villalcampo / Ch. S.

En la ermita campestre del paraje de “Valverde”, hacia el término de Carbajosa, la Virgen de la Encarnación recibía a la Virgen del Rosario y a los romeros celebrándose la misa campera en el “sagrao” del santuario haciendo sus ofrendas y peticiones los devotos y devotas, siendo Sagrao la salud propia, de parientes y allegados la principal rogativa a la venerada “Hermana”.

Históricamente se trataba de una fiesta romera que congregaba y congrega aún hoy además de los devotos de Villalcampo a los de otros pueblos cercanos como Carbajosa de Alba, Ricobayo, Muelas del Pan, Villaflor, Pino del Oro, Videmala y Bermillo de Alba. Una participación que se ha visto marcada y mermada por la despoblación rural galopante que sufren los pueblos del Bajo Aliste donde los mayores, sus más fieles devotos, han ido falleciendo, mientras los más jóvenes y adolescentes en estas fechas ya han emigrado lejos por motivos de trabajo o estudios.

Tras los sentidos y emotivos actos religiosos la Pradera de Valverde acogía los actos lúdicos, entre ellos las clásicas comidas familiares y camperas, los juegos autóctonos tradicionales y como no los bailes al son de la dulzaina y el tamboril de “La Alborada”. Una mesa y sobremesa marcada por la convivencia y hermandad intergeneracional entre los romeros campusinos.

Romería de Villalcampo / Ch. S.

Cuenta la tradición, realidad o leyenda, que iban los feligreses de Villalcampo en procesión desde el pueblo hasta el paraje de Valverde cuando inesperadamente la imagen de la Madre de Dios se giró hacia los Arribes del Duero. Los devotos la devolvían a su sitio para seguir su camino, pero la Virgen de la Encarnación se empeñaba en mirar a Sayago. Creyeron los más ancianos y sabios que se trataba de una señal divina y siguieron el camino que les indicaba. Fue así como llegaron orillas del río Duero donde las turbulentas aguas arrastraban a varios hombres a punto de morir ahogados, pero les pudieron sacar y salvarles la vida. En el lugar del milagro pervive una cruz de piedra.

Llegadas las 18 horas la ermita de Valverde despedía a su moradora la Virgen de la Encarnación que fue la imagen mariana procesionada en el regreso para pasar ya la noche en la iglesia de San Lorenzo Mártir. La orquesta Marbella fue la encargada de animar la verbena popular.

Hoy viernes, como manda la tradición cada día 12 de septiembre, la santa misa estará dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen procesionará a las 18 horas por las calles de Villalcampo acompañando a Nuestra Señora la Virgen de la Encarnación que regresará al templo urbano donde permanecerá hasta el 19 de marzo. Tras los actos religiosos actuará la agrupación folclórica alistana “Manteos y Monteras”. Velada nocturna con la actuación de la orquesta gallega Miramar. El sábado verbena popular con la orquesta Origen.

Las “Siete Hermanas” de España y Portugal se despiden así hasta la primavera de 2026 en que regresarán con sus celebraciones como manda la tradición con “Virgen de la Luz” el 26 de abril entre Moveros y Constantim (domingo siguiente a San Marcos); para seguir en mayo con “La Soledad” de Trabazos (3) y “La Riberinha” en Quintanilha (31); Virgen de la Salud en Alcañices el 2 de julio y ya en septiembre el 8 la Virgen de árboles en Carbajales y Virgen del Naso en La Povoa y el 11 La Encarnación de Villalcampo.