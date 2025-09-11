Quesería La Antigua de Fuentesaúco presenta el congreso "Cocina con Queso… y Humor"
Seis reconocidos chefs participan en el evento que celebra la empresa saucana el 25 de septiembre
I. G.
Quesería La Antigua de Fuentesaúco ha presentado el VIII Congreso "Cocina con Queso... y Humor", que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Salamanca.
En esta edición participarán seis reconocidos chefs: Raúl Losada, Sergio Fradejas, Gonzalo Elena, Alicia De Castro, Sara Cámara y Álex Marcos, quienes sorprenderán con tapas originales elaboradas con queso. El toque de humor y entretenimiento lo pondrán Agustín Jiménez, Jazmín Abuin y Arantxa Treus, que conducirán el evento y aportarán su estilo único para hacer de esta cita una experiencia inolvidable.
En esta edición se espera la asistencia de mil invitados y la colaboración de más de 30 empresas, lo que convierte al Congreso en un referente de unión entre gastronomía, humor y territorio.
Tras la presentación, se celebró una mesa redonda en la que se abordó la importancia de las sinergias entre empresas como motor de crecimiento y desarrollo en el sector agroalimentario y gastronómico. Los ponentes coincidieron en destacar que la cooperación empresarial es clave para generar oportunidades y potenciar la innovación, sin perder de vista la tradición que caracteriza a la provincia.
El Congreso "Cocina con Queso… y Humor", que organiza La Antigua junto a Mares Virtuales y Los Álamos, se consolida así como un evento único que combina gastronomía, humor, cultura y empresa, con el objetivo de seguir acercando el queso a todos los públicos desde una perspectiva creativa, cercana y participativa.
