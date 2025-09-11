Quesería La Antigua de Fuentesaúco presenta el congreso "Cocina con Queso… y Humor"

Quesería La Antigua de Fuentesaúco ha presentado el VIII Congreso "Cocina con Queso... y Humor", que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Salamanca.

En esta edición participarán seis reconocidos chefs: Raúl Losada, Sergio Fradejas, Gonzalo Elena, Alicia De Castro, Sara Cámara y Álex Marcos, quienes sorprenderán con tapas originales elaboradas con queso. El toque de humor y entretenimiento lo pondrán Agustín Jiménez, Jazmín Abuin y Arantxa Treus, que conducirán el evento y aportarán su estilo único para hacer de esta cita una experiencia inolvidable.

En esta edición se espera la asistencia de mil invitados y la colaboración de más de 30 empresas, lo que convierte al Congreso en un referente de unión entre gastronomía, humor y territorio.

Tras la presentación, se celebró una mesa redonda en la que se abordó la importancia de las sinergias entre empresas como motor de crecimiento y desarrollo en el sector agroalimentario y gastronómico. Los ponentes coincidieron en destacar que la cooperación empresarial es clave para generar oportunidades y potenciar la innovación, sin perder de vista la tradición que caracteriza a la provincia.

El Congreso "Cocina con Queso… y Humor", que organiza La Antigua junto a Mares Virtuales y Los Álamos, se consolida así como un evento único que combina gastronomía, humor, cultura y empresa, con el objetivo de seguir acercando el queso a todos los públicos desde una perspectiva creativa, cercana y participativa.