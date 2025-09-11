El nuevo homenaje a la vida y obra de Ramón Álvarez, en formato sonoro

"Ramón Álvarez, 200 años" es el título del podcast que propone un recorrido sonoro por la historia, obra y legado del escultor zamorano con motivo del bicentenario de su nacimiento.

Dividido en una serie de cinco capítulos, el proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora, ya está disponible para su escucha en abierto a través de la plataforma iVoox contribuyendo a la difusión de la vida del maestro de la escultura sacra y referente indiscutible de la Semana Santa de Zamora.

El viaje sonoro arranca con el episodio titulado "Itinerario Sonoro", una invitación a descubrir Coreses -localidad natal del imaginero- de la mano de Cecilio Vidales y José Luis Manzano, recorriendo calles, plazas y edificios históricos al tiempo que se repasa la evolución del municipio, desde su tradición agrícola hasta el momento presente.

Los capítulos 2, 3 y 4 –"Coreses, localidad natal", "Probar fortuna en Zamora" y "La consagración del artista"– profundizan en la trayectoria vital y artística de Álvarez junto a voces expertas como los historiadores José Andrés Casquero, José Ángel Rivera de las Heras y Cecilio Vidales; el vicepresidente de la Real Cofradía del Santo Entierro, Juan Prieto; David Alonso, estudiante de Bellas Artes; y Juan Manuel Lorenzo, vocal de Arte del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

En estos capítulos se aborda la vida familiar, sus primeras ocupaciones, el inicio de su labor docente, sus estudios de Bachillerato, así como sus obras tempranas y su progresiva consagración como maestro de la imaginería castellana.

El quinto y último capítulo, "Ecos de un Imaginero", ofrece un cierre cargado de memoria y emoción con las voces de quienes mantienen vivo su legado: Juan José Pérez, director del CEO de Coreses; Víctor López de la Parte, vicepresidente y diputado de Turismo de la Diputación; la restauradora Patricia Ganado; e Israel López, presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora.

El proyecto se enmarca dentro de un ambicioso programa que se ha extendido desde su localidad natal a la ciudad de Zamora. Precisamente en estos días, la capital acoge la escenificación de la vida de Ramón Álvarez a cargo de La Tijera Teatro en calle de Balborraz, donde se sitúa la casa en la que nació, las iglesias de Santa María La Nueva, de San Vicente y del Tránsito del 12 al 14 de septiembre.