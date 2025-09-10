Óscar Puente insiste: "Los horarios suprimidos en Sanabria no eran operativos. Hay que hacer pedagogía"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a la carga y ha defendido de nuevo su decisión de suprimir frecuencias de AVE en Sanabria. Como ya dijera hace unos días en el Congreso, ha vuelto a insistir en que el recorte de paradas en Otero "ha tenido un resultado sorprendente, porque hemos ganado viajeros de manera notable en Vigo y en La Coruña, pero también en Puebla y en A Gudiña".

Según Puente, el ajuste de horarios que se ha hecho "viene mejor a las estaciones más pequeñas" porque las frecuencias suprimidas "no eran operativas". Por ello, ha incidido en que "hay que hacer pedagogía y explicar las cosas a la gente tal y como son", en una referencia velada a las manifestaciones que han tenido lugar en Zamora en contra de esta decisión.

Estas declaraciones del ministro han tenido lugar durante su comparencia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas por las constantes incidencias en la red ferroviaria. Una intervención en la que el ministro ha recordado que la ratio de frecuencia por habitante, tanto en Puebla como en A Gudiña, está entre las más altas de España.

Y ha vuelto también a remarcar que la alta velocidad "trata de dar servicio al mayor volumen de población posible" y que su fin último es comunicar "puntos distantes entre sí y ampliamente poblados". O, de otra manera, como también dejó claro en el Senado hace días, "la alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada".