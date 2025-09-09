Dos mujeres, heridas tras el vuelco de un coche en Cañizal

En torno a las cuatro y media de la tarde, un coche ha volcado en la A-62, en Cañizal. El turismo viajaba en sentido Salamanca cuando, por motivos que no han trascendido, ha volcado en el kilómetro 204. Como consecuencia del incidente, una joven de 19 años y una mujer de 53 años han resultado heridas.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado un ambulancia y personal médico del Centro de Salud de Pedrosillo. Finalmente, ninguna de las dos heridas ha sido trasladada al hospital.