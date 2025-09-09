Tapioles de Campos pide no parar en la lucha contra el cáncer
Más de 150 personas se suman a la marcha para contribuir a la investigación de esta enfermedad
E. V.
Tapioles de Campos se une a la petición para que "no se pare ni un segundo" en la lucha contra el cáncer con una multitudinaria marcha para contribuir monetariamente a la investigación para hacer frente a esta enfermedad que está detrás del 26% de las muertes registradas en España en 2024, según el INE.
Más de 150 vecinos se sumaron a la cita organizada por la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia. Enfundados en las camisetas rosas, las calles de la localidad se convirtieron en el escenario de la solidaridad que concluyó con la degustación de un plato de paella.
Todo lo recaudado se entregará al Centro de Investigación del Cáncer. Desde el inicio de sus acciones, la asociación ya ha entregado más de 176.000 euros a diferentes proyectos de investigación.
