Prada llama a "poner coto" al "ataque constante" sobre Castromil tras un fin de semana de incendios

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha apuntado a la clara intencionalidad del último de los incendios que durante este fin de semana han afectado a la población de Castromil y ha realizado un llamamiento conjunto para intentar "poner coto a estas personas que prenden deliberadamente".

Según las primeras investigaciones, los tres incendios declarados entre el pasado viernes y el lunes que obligaron a confinar hasta en dos ocasiones a los vecinos fueron "claramente intencionados" dibujando un fin de semana complejo y una petición contundente para frenar las actuaciones provocadas por los incendiarios.

"Son incendios siempre intencionados", amparándose en el criteio de los técnicos de la Junta de Castilla y León y de los vecinos de la zona. Prada recalcaba el "ataque constante" sobre la población y los bienes de Castromil "que ha puesto, por tres veces, en riesgo a este municipio" hasta el punto de plantearse el desalojo.

Durante el balance, el delegado ha elogiado la determinación de los vecinos de Castromil que estuvieron "al pie del cañón luchando porque sus bienes y las propias personas no se vieran afectadas por estos incendios". Son los propios vecinos, recuerda, los que apuntan a la tradición procedente del país vecino por estas fechas de quemar los pastos, si bien serán las investigaciones realizadas por los expertos los que finalmente tengan que determinar la causa.

Un nuevo incendio confina Castromil / A. S.

El primero de los incendios, declarado el pasado viernes en el límite de la provincia de Zamora con Ourense, avanzó con una rapidez "tremenda" apoyado por el viento a favor en dirección al casco urbano. La rápida actuación del operativo de incendios forestales de la Junta de Castilla y León junto al resto de medios desplegados fue clave a la hora de lograr contener el avance de las llamas a tan solo 2 kilómetros de la entrada al municipio.

La mayor voracidad llegó con el foco declarado el sábado, 6 de septiembre, obligando rápidamente a elevar el índice de gravedad potencial a 2 y procediendo al confinamiento de la localidad durante nueve horas. El segundo incendio, a diferencia del viernes, se originó en la frontera oeste portuguesa "y también a juicio de todos los expertos en la materia y los locales, claramente intencionado". Una vez más, el apoyo de los vecinos y del consistorio a las labores del operativo contribuyeron a contener el grave peligro que se cernía sobre la población.

El último de los focos -y que en estos momentos se mantiene activo junto al declarado el día 6- declarado en la tarde del lunes volvió a poner en peligro a la población, si bien el terreno ya quemado sirvió como freno al avance de las llamas.