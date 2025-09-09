La pirotecnia alerta del "daño irreparable" tras la cancelación "injustificada" de fuegos artificiales por los incendios

El fuego ha sido el protagonista del pasado mes de agosto. Pero no por un motivo festivo, como lo suele ser durante estas fechas por las fiestas patronales de numerosos pueblos y sus tradicionales fuegos artificiales, sino por los devastadores incendios que han arrasado miles de hectáreas. Ante la dimensión de la superficie calcinada, el temor a provocar nuevos focos y las elevadas temperaturas de una asfixiante ola de calor, numerosos ayuntamientos de pueblos —muchos de ellos obligados por ley al no recibir la autorización pertinente— han decidido suspender la pirotecnia.

Una decisión a priori cabal, que ahora encuentra su oposición por parte de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro). El organismo, que representa a la mayoría del sector en España, denuncia que “continúan las suspensiones masivas de espectáculos pirotécnicos en todo el territorio nacional” pese a la drástica reducción del riesgo de incendios.

La Asociación Española de la Pirotecnia, que preside José Luis Giménez, se siente indefensa ante esta situación. Y lanza un mensaje a las administraciones autonómicas y locales para que se cumpla la legislación y “cese la suspensión indiscriminada y arbitraria” de los espectáculos pirotécnicos que puedan ser autorizados y realizados. “Lanzamos un SOS porque las cancelaciones injustificadas están poniendo en serio riesgo la viabilidad de nuestras empresas, de un sector estratégico para muchas zonas”, destacan desde Aepiro, que recuerda que “el efecto multiplicador de la pirotecnia en la economía local es de veinte veces su tamaño”.

Según los resultados de un sondeo propio, las comunidades autónomas más afectadas por las suspensiones son Galicia, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, CastillaLa Mancha, Cataluña, Castilla-León y Asturias, siendo la comunidad autónoma de Galicia la más perjudicada con diferencia. Durante la segunda quincena de agosto, se suspendieron unos 300, según datos de este colectivo. En este punto, cabe recordar que la Fundación Civismo, en un informe de 2024, estimó que cada año se celebran en España entre 6.500 y 7.000 espectáculos pirotécnicos. Por todo ello, la Asociación Española de la Pirotecnia denuncia que la suspensión de espectáculos “está causando un daño económico irreparable a su tejido empresarial".

Las causas de los incendios

Aepiro también “lamenta profundamente” que se señale al sector de la pirotecnia como uno de los principales causantes de los fuegos forestales registrados en la segunda quincena de agosto, cuando "en ninguno de ellos se ha apuntado a la pirotecnia como la causa". La Asociación Española de la Pirotecnia recuerda que el impacto de la pirotecnia en la casuística de los fuegos forestales “es irrisoria”.

Según datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los últimos cinco años de los que se disponen de un número relevante de informes de incendio forestal cerrados (2018 a 2022, con más de 29.000 incendios investigados), los Fuegos artificiales (petardos, cohetes, etc.) únicamente causaron ente el 0,02 y el 0,1% anual de la superficie forestal quemada.

Una actividad regulada "de forma estricta"

La Asociación Española de la Pirotecnia recuerda que su actividad “está regulada de forma estricta y profusa”. Y que existen todas las garantías porque la ejecución de espectáculos pirotécnicos está sometida a dicha legislación. Señala también que los espectáculos pirotécnicos en entornos urbanos y zonas marítimas no representan riesgo de incendio forestal. Estos, salvo excepciones, no están sujetos a la legislación de Montes, cuyo ámbito de aplicación es exclusivamente forestal.

AEPIRO pone de nuevo sus servicios técnico-jurídicos a disposición de las Administraciones autonómicas y locales, a través del siguiente email: stecnico@aepiro.org, para solventar las cuestiones o dudas sobre anulaciones o suspensiones de espectáculos pirotécnicos. “Ofrecemos nuestra ayuda para resolver las autorizaciones de la forma más adecuada, razonable y segura”.