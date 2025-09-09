El libro solidario 'Sierra quemada' recauda fondos para 'La Culebra no se calla'

Una campaña de crowfunding, es decir, de financiación online y colectiva, busca recaudar fondos para la asociación 'La Culebra no se calla' a través de un libro solidario.

La idea surgió tras los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra por parte de la Asociación Capa Alistana (Apeca), por mediación de Andrés y Felipe. Reunieron a escritores y personas relacionadas con el campo y escribir cuentos, historias y leyendas relacionadas con el entorno, el fuego y la gente de allí, como Felipe Carlos Fernández Miguel, Jesús Ramos, Gema Belver, Celedonio Pérez Sánchez, José Javier Sánchez Hernández, Concha Ventura Crespo, Alicia Satué, Santiago León Lucas...

Ellos se pusieron en contacto con el ilustrador Pifa Montgomery para colaborar y realizar las ilustraciones y maquetación del libro que ahora verá la luz gracias a las donaciones particulares y a Caja Rural Zamora, los únicos mecenas de esta publicación.

La campaña se ha propuesto un objetivo de 5.000 euros para editar unos 600 u 800 libros. De todos ellos, "aproximadamente 300 o 400 serán para recompensar los mecenas, y nos quedarán los sobrantes para venta en librerías y así poder donar todo lo recaudado a 'La Culebra no se calla', explican. Es decir, una vez cubierto el coste de edición, el resto de la donación irá destinada íntegramente al colectivo.

Por el momento, la recaudación ya supera el 10% del total esperado, es decir, más de 500 euros, gracias a una treintena de aportaciones.

Ilustración del libro 'Sierra quemada'. / Pifa Montgomery

¿Cómo puedo colaborar con el libro?

Aportación solidaria sin recompensa, del importe que decidas.

sin recompensa, del importe que decidas. 16 euros: El libro y tu nombre en agradecimientos. También en el proceso de pago podrás añadir la cantidad que quieras , además de los 16 euros, si quieres ser más solidario.

y tu nombre en agradecimientos. También en el proceso de pago , además de los 16 euros, si quieres ser más solidario. 300 euros: El logo de tu empresa, asociación o institución en la contraportada, y un libro.

"Queremos intentar donar lo máximo en esta primera tanda de fabricación de libros, de ahí que no podamos permitirnos más recompensas que el propio libro. Poder fabricar más libros de los que vendamos en este crowdfunding a la gente que participe, nos dará la opción de poder vender una cantidad mayor en librerías y así multiplicar la inversión para ayudar a las víctimas de los incendios", explican. Puedes hacer tu aportación en la siguiente web: https://www.verkami.com/projects/41706-libro-solidario-sierra-quemada.