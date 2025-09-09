Una joven, herida tras el vuelco de un coche en Cañizal

En torno a las cuatro y media de la tarde, un coche ha volcado en la A-62, en Cañizal. El turismo viajaba en sentido Salamanca cuando, por motivos que no han trascendido, ha volcado en el kilómetro 204. Como consecuencia del incidente, una mujer de 19 años ha resultado herida.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado un ambulancia y personal médico del Centro de Salud de Pedrosillo.