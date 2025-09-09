Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuegos en el cielo para despedir Las Victorias en Puebla de Sanabria

Bombas, cohetes y una estela de pólvora iluminan el río Tera y la villa sanabresa

GALERÍA | Fuegos artificiales en Puebla de Sanabria

Ver galería

IMG_8626.JPG / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Cientos de personas asistieron, la noche del lunes, a la exhibición de fuegos artificiales en la medianoche del día grande de la festividad de Las Victorias que llegan a su fin.

Los especialistas de la empresa Pirotecnia Benavente iluminaron el cielo sobre el río Tera y la villa sanabresa con una colección de luz y color alimentada por el trueno de bombas y cohetes y la estela de pólvora.

La expectación desde los cuatro puntos cardinales, y especialmente desde las murallas del Conjunto Histórico propiciaron el mejor palco para contemplar 15 minutos de estelas bajo la luna.

