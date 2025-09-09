Abejera festeja la esperanza tras la tragedia de Puercas

Abejera de Tábara, uno de los pueblos más bonitos y acogedores de “La Raya” de España y Portugal, ponía ayer el broche de oro a unas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Natividad marcadas por la ilusión que les caracteriza y la esperanza en el corazón, pero con la tristeza vivida a mediados de agosto en el incendio de Puercas con la Sierra de Valer y la Sierra Sesnández como testigos de la tragedia que convirtió el verde de las urces en grotescas cenizas.

Día grande donde el grupo de folclore Los Chirlos de Domez de Alba intento animar y animó el ambiente al son de las dulzainas y tamboriles. Emotiva misa oficiada por el párroco alistano José Alberto Sutil Lorenzo, donde los feligreses pidieron por la salud de todos los hombres y mujeres del pueblo, muy en particular por los heridos cuya recuperación es la principal prioridad.

A diferencia de otros pueblos, sin desmerecer a la misa mayor de acción de gracias de mañana, en Abejera los momentos álgidos a nivel religioso se vivieron por la tarde con el rezo del santo rosario y una procesión donde Nuestra Señora la Virgen de la Natividad salía de su morada para recorrer las calles, algunas de ellas donde el fuego arrasó casas y corrales. José Manuel portaba la cruz parroquial parroquial y Ángel el alcalde y Gregorio las hachas de autoridades.

Las mujeres aprovecharon para sacar de los baúles sus coloridos trajes típicos alistanos y tras los rezos se dedicó el tardeo a los bailes. Aunque el susto del 12 de agosto ya nadie se lo quitará, la vida sigue y lo más importante: el pueblo sigue vivo y con ganas de vivir.

Abejera de Tábara ha contado este año con cinco jornadas festivas que abrieron los folcloristas de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos que animaron a los hombres y mujeres con sus tonadas y sus danzas recordando tiempos de adolescencia y juventud.

Las verbenas populares –dos como suele ser habitual– estuvieron muy concurridas con las actuaciones de la orquesta The Rollers Band y el grupo La Última Legión que con su música hicieron vibrar a los presentes muy en particular a los más jóvenes.

Los niños y las niñas pudieron disfrutar de un parque infantil con barredora, toro mecánico e hinchables, mientras los solteros y los casados disfrutaban de su tradicional partido de fútbol. Otro de los momentos más emotivos fue los "Cuentos de la Lana" con Esmeralda Folgado que llegó y fue profeta en su propia tierra con "Lana y Candil".

Casi cinco siglos de historia

Abejera de Tábara es uno de esos pueblos que se ha ganado a pulso, gracias a sus hombres y mujeres, un lugar en la historia de la provincia. Adversidades no le han faltado desde hace cinco siglos, desde el éxodo rural que les convirtió en "alistanos errantes" de la Sierra de la Culebra a la pérdida de "El Casal" expropiado por el Estado en 1975 o al fatídico accidente ferroviario el 3 de noviembre de 1962 con cuatro muertos de los expresos de Vigo y Madrid.

La historia comenzó a escribirse en pleno corazón de la Sierra de la Culebra a la vera de las cumbres que separan Villarino de Manzanas y Santa Cruz de los Cuérragos, cuando un grupo de hombres y mujeres decidieron abandonar su morada ante los continuos atropellos de los portugueses de Guadramil. Alistanos eran y cruzaron la serranía para seguir el curso del río Frío por Sarracín y Riofrío hasta llegar a "Posaces", eligiendo para crear el pueblo la vaguada situada entre la Sierra Sesnández y la Sierra de Valer.

Ynés Enríquez de Guzmán, alistana e hija del Conde de Alba de Aliste, fue quien les acogió, aforando a las 16 familias y cinco viudas. Su hijo Bernardino Pimentel, cuando tomó el relevo de su madre como primer Marqués de Tábara (9 de septiembre de 1541 nombrado por Carlos I), integró a Abejera reconociendo que "Ynés Enríquez de Guzmán, mi madre, que sea en gloria lo había aforado a los vecinos, que vivieron a poblar dicho lugar". Por lo tanto, ese año fue cuando cambiaron Aliste por Tábara, pero no cuando se fundó ateniéndonos a los manuscritos del Condado de Alba de Aliste. Como poco, el pueblo ya existía 14 años antes y ahora tendría al menos 498 años.

Su fundadora fue Ynés Enríquez de Guzmán, hija de los Condes de Alba y Aliste, Enrique Enríquez de Mendoza (50 años) y María Teresa de Guzmán (36 años), habría fallecido en 1527 con lo cual la fundación de Abejera habría sido como poco antes en ese año en que fallecía. Segunda mujer de Pedro Pimentel (señor de Tábara) tuvo tres hijas y un varón, Bernardino Pimentel, primer Marques de Tábara.

Suscríbete para seguir leyendo