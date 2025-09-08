La vuelta al cole tras 17 años de espera en Cubillos

Se respira futuro en Cubillos y Sanzoles. En un día de fiesta en Zamora, la vuelta al cole cede el protagonismo a un medio rural que está de enhorabuena gracias a la reapertura de dos unidades educativas en el conjunto de la provincia tras 17 y un año de parón, respectivamente. En total, ocho matriculaciones que sientan las bases a nuevas incorporaciones en cursos venideros.

“No lo esperábamos”. La calle Larga Arriba recupera la jovialidad que antaño perdió. Bicicletas, y carritos de bebés anticipan un regreso a las aulas que en Cubillos, perteneciente al CRA de Monfarracinos, suena a novedad tras un largo letargo que comenzó a fraguarse en el año 2008. La recogida de firmas iniciada por los progenitores no llegó a cristalizar el pasado curso al no alcanzar el cupo mínimo, una “cuestión de números” que únicamente invitaba a esperar la incorporación de Paula e Iván, de 3 años.

El perchero permite un conteo rápido: cinco pequeños de 3 a 5 años -que completan Javier, Ángela y Zoe- han obrado un milagro que, lejos de ser puntual, augura próximas ampliaciones para adaptar un segundo aula de Primaria en cursos venideros.

Llegan con la mochila cargada de ilusión y con el llanto contenido: “Al final entre ellos ya se conocen, así que no hemos solicitado adaptación”. Con todo, los nervios tras la despedida conllevan algún sollozo aislado que apenas se prolonga un par de minutos. La habilidad de Yolanda entra en escena en forma de juegos y presentaciones que transforman la ansiedad inicial en las primeras risas. Prueba superada.

Acondicionado como un espacio unitario, el aula de Cubillos cuenta con capacidad para acoger a hasta una decena de alumnos que convivirán en las etapas de Infantil y Primaria siempre y cuando su número se mantenga por debajo de los 11. En caso de alcanzar este número, se habilitaría una unidad adicional.

Hay cantera y previsión de nuevas matriculaciones. El director del Centro Rural Agrupado de Monfarracinos, Alejandro San Cipriano, apunta que “hay familias que ya han mostrado su interés en traerlos aquí”, lo que se traduce en una mayor comodidad para padres y niños que evitan coger el autobús escolar hasta Monfarracinos o los traslados diarios a Zamora ciudad.

“Al final es lo más desengañado y cómodo. Al final en Zamora es mucho más complicado gestionar cualquier cambio de última hora”. Las conversaciones a la puerta se prolongan más de lo habitual el primer día ante un rehabilitado edificio que ha contado con una inversión cercana a los 100.000 euros por parte del Ayuntamiento de Cubillos. El vencimiento del tejado en el invierno de 2015 anticipó el inicio de unas obras que enlazaron el pasado año con las obras de adaptación atendiendo a los criterios establecidos por el técnico de Educación de la Junta de Castilla y León en lo concerniente a divisiones de espacios, dimensiones, formas y adaptación de aseos.

El optimismo es compartido, no solo por padres y docentes, también por los regidores. En el caso de Cubillos, reconoce Álvaro Ferrero, que supone “un impulso bastante grande, ya que al final se traduce en un nuevo servicio” que se verá impulsado con una ayuda económica destinada a gastos de material escolar. Un nuevo servicio que Sanzoles recupera tras un año de impasse.

Dos niños y una nueva familia para Sanzoles

La llegada de una familia procedente de Zamora ciudad ha sido fundamental a la hora de asegurar los tres alumnos necesarios para que la Junta de Castilla y León autorizara la reapertura del aula perteneciente al CRA de Moraleja del Vino y la incorporación de una nueva docente. El proceso no ha sido fácil, especialmente para dar con una vivienda adaptada a las necesidades, pero ha tejido los mimbres para que Sanzoles vuelva a soñar.

Una vuelta extraña para los niños y agridulce y complicada para el municipio que espera recuperar el pulso de matriculaciones. Aquí sí, las presentaciones son obligatorias “aunque seguro que se hacen en seguida”. El deseo de que las familias “vuelvan a confiar” auguraría la continuidad de la unidad, al contar Sanzoles con 22 niños y, por lo tanto, 21 potenciales matrículas. Asegura la alcaldesa Celia García que, pese a las dificultades, "nunca hemos perdido la esperanza".

Aumento de matriculaciones

Las recuperadas unidades permiten absorber matrículas de la capital, lo que supone una inyección para la educación rural que revierte directamente en los CRA de Monfarracinos y Moraleja del Vino. En el caso de Monfarracinos, el centro rural agrupa a un total de 7 localidades con una veintena de aulas repartidas por Monfarracinos (7 aulas), Roales del Pan y Valcabado (3 aulas cada una), Moreruela de los Infanzones (2 aulas) y que completa Cubillos con una única unidad.

La tendencia en los últimos años en la Tierra del Pan se mantiene con un número de matrículas que se sitúa en torno a las 180.

En el caso CRA de Moraleja, el curso 2025/2026 ha arrancado con un total de 185 alumnos y una docena de nuevas incorporaciones en el caso de Moraleja (con 123 niños) y Venialbo (rozando la treintena). Madridanos con 23 matrículas y El Perdigón completan el listado de aulas.

