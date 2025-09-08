La Raya de España y Portugal, donde la agricultura y la ganadería de subsistencia ha formado parte vital de su historia y sus aconteceres, ha iniciado la costumbre consuetudinaria la "Tornajeira" donde se reúnen parientes y allegados para ayudar a recoger las patatas entre familias y vecinos.

Antaño "La Natividad", patrona de Abejera, el 8 de septiembre marcaba el punto de inflexión entre las tareas más duras del verano con la cosecha del cerezal que finalizaban con "El Gallo" (comida familiar tras tener todo el grano en la panera) y el inicio de la recogida de los frutos de la huerta, coincidiendo así mismo con el regreso de los ganados trashumantes que tras pasar julio y agosto en las verdes sierras de la Alta Sanable regresaban a Aliste.

Muchos pueblos carecen de ríos o arroyos donde utilizar sus aguas para el riego, por lo cual se siembran las patatas de secano cuyas únicas particularidades son que se crían más pequeñas, pero a la vez son más sabrosas.

Tola es uno de los pueblos donde los vecinos pueden permitirse el lujo de sembrar patatas tanto de secano como de regadío. Es a la vez una de las primeras localidades en sacar las patatas, aparte de por tenerlas de secano, que son más tempranas, también por una costumbre nacida cuando antaño fue tierra de vendimiadores, hijos pródigos de la necesidad, que a mediados de septiembre emigraban más allá de los Pirineos para vendimiar en las principales zonas vitivinícolas de Francia.

La "Tornajeira" se aferra a la tierra rayana / Ch. S.

Su vecino José Pedro González Ramajo, aun siendo una persona relativamente joven, es uno de los pocos que ha seguido con la explotación agroganadera de sus padres y quizás el único que en lo que respecta a la huerta mantiene su cultivo a la antigua usanza utilizando la fuerza de sus vacas y burras como se hizo durante siglos. En la primavera siembra las patatas con la burra: "Lo más fácil y rápido es coger el tractor, enganchar las vertederas y en media hora están arrancadas todas las patatas de la cortina, pero después tienes que apartar las tocadas por la reja porque si no se pudren enseguida esas y las demás. Vale más la maña que la fuerza: enteras, limpias y sin picar".

Madrugó Perriles, mucho antes de la amanecida, para echarles un pienso a las vacas, animales que en Aliste son como unos miembros más de la familia, en una jornada de trabajo para ellas. Como hacían sus abuelos, José Pedro les colocó las "melenas" a Lucecita y Chutona uniéndolas como pareja con las cornales al yugo de negrillo al que sujetó con el "sobeo" el viejo carro para salir camino de la cortina de La Cañada.

La "Tornajeira" se aferra a la tierra rayana / Ch. S.

Llegados al patatal ya limpio de ramas y chirinchos cambió el carro por el arado romano heredado de sus ancestros sujeto al yugo con la trasga y el sobiuelo. Las amaestradas (enseñadas se decía antes) Lucecita y Chutona tiraron del arado con Perriles a la mancera abriendo los rectos surcos que dejaban a la luz unas magníficas patatas: un carro y medio de 24 surcos. "La verdad es que este año nos ha ido la cosa bien y cada patatera tendrá alrededor de dos kilos de patatas de las variedades holgazana y red pontiac. Han salido muy buenas y grandes".

La cara del horticultor alistano delata su grado de satisfacción: "Esto es un manjar, 100% ecológicas, pues no les echo nada, ni una gota de yerbicida (herbicida) ni ningún otro tratamiento químico y no han tenido bichos".

La "Tornajeira" se aferra a la tierra rayana

Los bichos suelen ser el principal problema para las patatas ya que para librarse de ellos solo hay dos alternativas o quitárselos a mano uno por uno, más bien complicado, o echarle fungicida. Aún hay horticultores de los de antes: "Los quitas a mano para un cubo y luego los matas, es el único tratamiento que nunca falla". Perriles tiene su propio remedio: "Hay que rotar los cultivos y que no se vicie la tierra. Yo esta cortina no la volveré a sembrar de patatas en dos o tres años".

La familia González Ramajo contó para la tornajeira con una docena de ayudantes, entre ellos nueve adolescentes que aún no han comenzado las clases de la ESO en el Instituto Aliste de Alcañices. Para recogerlas se utilizan las cestas de mimbre que permiten la caída de la tierra.

Ser agricultor y ganadero lleva acarreados muchos sacrificios, pero también satisfacciones. Con las patatas a buen recaudo en el Corral Carretero, llegó la hora de la comida manteniéndose la tradición de la ensalada de bacalao con huevos y aceitunas negras, con el lomo curado de la matanza y un buen asado a la brasa de panceta, churrasco y costillas, cómo no, acompañado del exquisito pan casero y aderezado todo con el buen vino de la vieja cuba.

La "Tornajeira" se aferra a la tierra rayana

No es día de siesta una jornada que culmina en el Monte de Tola regresando a los orígenes con los juegos autóctonos de “La Tajuela” y “El Chito”.

José Pedro González Ramajo sentencia: “Para las familias alistanas las patatas son un manjar que lo mismo puedes comer en un guisado al pote con carne de ternera o botillos y berzas; fritas con unos huevos, asadas en el horno tras sacar las hogazas o cocidas. Es un producto que se presta para todo y que con todo queda bien. Hay que guardarlas en un lugar fresco seco y oscuro y te duran sin salirse hasta que se empiezan a sacar las nuevas en agosto del año siguiente. Nuestros abuelos nos recuerdan que gracias a las patatas en Aliste no se pasó hambre tras la Guerra Civil aunque solo hubiera patatas para almorzar, comer y cenar”.

En los pueblos con ríos las huertas suelen situarse junto a los ríos como el Manzanas, Frío, Mena, Aliste o Cebal donde se siguen regando en muchos casos por el estilo de zudas y caliendas romanas donde el agua va por su propio peso hasta las sangraderas. Si bien es verdad que muchos ríos se secan en verano también hay que tener en cuenta que suelen sembrarse por San Gregorio (9 de mayo) y se comienzan a regar a primeros de junio: “Con tres o cuatro riegos van que chutan y si no hay agua criar se crían igual pero más pequeñas”.

Suscríbete para seguir leyendo