Nuevo incendio forestal y nuevo confinamiento en la localidad zamorana Castromil, esta vez por un fuego llegado de Galicia

El pueblo zamorano de Castromil, en la frontera con Galicia, lleva un verano aciago en lo que a incendios forestales se refiere. Si en agosto su población tuvo ya que ser desalojada por un incendio procedente de Orense y el pasado sábado sus habitantes fueron confinados por otro fuego, este procedente de Portugal y de origen intencionado, el remate ha llegado este lunes por la tarde, cuando se ha visto asediado por un nuevo fuego procedente de Orense.

Este nuevo incendio ha traspasado la frontera entre Galicia y Zamora por el norte del casco urbano de Castromil pero muy cerc de este, lo que ha obligado a decretar el nivel uno en el Índice de Gravedad Potencial del operativo de extinción de incendios de Castilla y León. También ha hecho que la población fuera confinada hasta que, una vez pasado el peligro, ya haya sido desconfinada, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Dichas fuentes han explicado que ese incendio avanza hacia una zona ya quemada en los incendios de los últimos días, por lo que es probable que al llegar a ese lugar se encuentre con que ya no tiene materia combustible y pueda sofocarse.

La pevisión es que las rachas de viento lleguen a los 42 kilómetros hora en las próximas horas, hasta las once de la noche de este lunes, y después descenderán a los 15 kilómetros hora, lo que ayudará junto a la alta humedad relativa y las bajas temperaturas de siete grados centígrados que se esperan durante la madrugada.

