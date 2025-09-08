Multitudinario espanto en las fiestas de Carbajales

Multitudinario espanto de toros en Carbajales de Alba. El gran plato fuerte taurino de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles congrega en esta tarde del 8 de septiembre a miles de aficionados, a pie, a caballo y en vehículos, para disfrutar de la suelta de cuatro toros y seis bueyes.

El entorno de los Corrales de la Cañada reunía a público y caballistas, expectantes ante la salida de unos astados que asomaron agrupados con la excepción de un toro un pelín más remolón pero con una brava arrancada jaleada por los aficionados. Bajo la atenta vigilancia de la Guardia Civil, la manada avanzó campo a través entre una nube de caballistas y algunos corredores mientras el público observaba desde la distancia el tradicional «espanto».

Tal era la cantidad de caballistas en el campo que no pudo evitarse algún roce por el afán de colocarse en el mejor lugar.

El de este lunes 8 de septiembre ha sido uno de los días claves de las fiestas, dada la atracción que generan los tradicionales espantos de toros, con aficionados llegados de todo el contorno, Zamora e incluso de Portugal. Carbajales de Alba continúa con la celebración de las fiestas patronales. Este año no habrá «espanto» el día 10 y la alternativa es el encierros urbanos, mañana martes por la tarde, a las 18.00 horas, con la suelta de cuatro vacas.

