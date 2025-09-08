Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, herida tras un accidente de moto tras cruzar la presa de Almendra

Sacyl ha enviado un helicóptero medicalizado para socorrer a la motorista

Ambulancia.

Ambulancia.

A. A.

Una mujer de 62 años ha resultado herida tras un accidente de moto en la provincia de Zamora. El suceso, del que no han trascendido más detalles, se ha producido poco antes de las tres de la tarde en el kilómetro 5 de la carretera ZA-315, en el término municipal de Fermoselle, pasando la presa de la Almendra.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 14:54 horas y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, y Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió una UEnE (Unidad enfermerizada de emergencias) y un helicóptero medicalizado hasta el lugar de los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents