Homenaje
Homenaje a seis décadas de vocación sacerdotal en Tierra del Vino
Feligreses de Cuelgamures, Fuentespreadas, Argujillo, San Miguel de la Ribera, El Piñero, Venialbo y Sanzoles reconocen la dedicación de Arístides Martínez
E. V.
Venialbo
La iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Venialbo recibía ayer a vecinos y feligreses de siete localidades para rendir un sincero homenaje a Arístides Martínez Hidalgo (Madridanos, 1942) con motivo del 60 aniversario de su ordenación sacerdotal.
El templo se quedó pequeño para recibir a buena parte de los vecinos de Cuelgamures, Fuentespreadas, Argujillo, San Miguel de la Ribera, El Piñero, Venialbo y Sanzoles, muchos de ellos llegados en autobús para asistir a la misa y posterior reconocimiento de su entrega en estos últimos años en los que ha reforzado el servicio como párroco sustituto de Timoteo Marcos. Acompañado de su familia, un emocionado Arístides recibió una larga ovación, seguido de la entrega de un cuadro.
