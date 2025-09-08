Conato de incendio al pie del Castillo de Puebla
La rápida intervención de un grupo de vecinos que participaba en las fiestas ha impedido su propagación
Puebla de Sanabria
La rápida intervención de un grupo de personas que participaba en las fiestas de Puebla fue clave a la hora de sofocar tres focos de fuego a los pies del castillo de Puebla de Sanabria.
Fue sobre las 14:30 horas cuando una vecina de la villa trasladaba al 112 el avistamiento de una columna de humo en la colina del castillo y que comenzaba a echar llama. La presencia próxima de varios vecinos permitió una intervención inmediata de los voluntarios para impedir que se agravara la situación. Los bomberos de Rionegro se trasladaron hasta Puebla para extinguir el fuego.
