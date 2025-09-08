Colorida vuelta al cole en Morales del Vino

Los alumnos del CEIP Morales del Vino regresan a las aulas de un edificio que respira arte gracias al mural ejecutado por la artista local Laura Merayo.

La obra, situada en una de las fachadas del patio, viene a enriquecer el patrimonio cultural y artístico de la localidad, así como la puesta en valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión.

Mural realizado por la zamorana Laura Merayo en la fachada del CEIP Morales del Vino. En la foto, la artista junto a la alcaldesa y el teniente de alcalde de Morales. / Cedida

En el acto de presentación han estado presentes la autora, Laura Merayo, junto a la alcaldesa Carmen Lorenzo Coca y los concejales de Cultura, Rubén García Pedruelo y Sandra Miguel de Mena, quienes han mostrado su apoyo a esta iniciativa que contribuye a acercar el arte a los vecinos y vecinas, así como al entorno educativo.