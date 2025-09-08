Tierra del Vino
Colorida vuelta al cole en Morales del Vino
La artista Laura Merayo ejecuta un nuevo mural en una de las fachadas del patio
E. V.
Morales del Vino
Los alumnos del CEIP Morales del Vino regresan a las aulas de un edificio que respira arte gracias al mural ejecutado por la artista local Laura Merayo.
La obra, situada en una de las fachadas del patio, viene a enriquecer el patrimonio cultural y artístico de la localidad, así como la puesta en valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión.
En el acto de presentación han estado presentes la autora, Laura Merayo, junto a la alcaldesa Carmen Lorenzo Coca y los concejales de Cultura, Rubén García Pedruelo y Sandra Miguel de Mena, quienes han mostrado su apoyo a esta iniciativa que contribuye a acercar el arte a los vecinos y vecinas, así como al entorno educativo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca
- Las impresionantes imágenes aéreas de Greenpeace que reflejan la magnitud del incendio en Sanabria
- El parque natural del Lago de Sanabria, entre el verde y el negro
- Detenida en El Perdigón una mujer que robaba en casas deshabitadas de pueblos de Zamora