Colorida vuelta al cole en Morales del Vino

La artista Laura Merayo ejecuta un nuevo mural en una de las fachadas del patio

Mural realizado por la zamorana Laura Merayo en la fachada del CEIP Morales del Vino. / Cedida

E. V.

Morales del Vino

Los alumnos del CEIP Morales del Vino regresan a las aulas de un edificio que respira arte gracias al mural ejecutado por la artista local Laura Merayo.

La obra, situada en una de las fachadas del patio, viene a enriquecer el patrimonio cultural y artístico de la localidad, así como la puesta en valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión.

Mural realizado por la zamorana Laura Merayo en la fachada del CEIP Morales del Vino. En la foto, la artista junto a la alcaldesa y el teniente de alcalde de Morales. / Cedida

En el acto de presentación han estado presentes la autora, Laura Merayo, junto a la alcaldesa Carmen Lorenzo Coca y los concejales de Cultura, Rubén García Pedruelo y Sandra Miguel de Mena, quienes han mostrado su apoyo a esta iniciativa que contribuye a acercar el arte a los vecinos y vecinas, así como al entorno educativo.

