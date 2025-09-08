La Alcobilla comparte romería popular con sus hermanas

El santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Alcobilla ha reunido este lunes a los vecindarios de Rábano, Barrio de Rábano, San Justo, San Ciprián de Sanabria, Coso y Rozas, pedanías del municipio de San Justo, para celebrar la romería de esta querida advocación de María Virgen, testigo de bodas, bautizos y un sinfín de acontecimientos, pero la cita anual con la patrona obligada “hoy estáis conmigo” en su romería.

El párroco, Fernández Orduña, concelebró la misa a la que asistieron las autoridades locales y provinciales, con la participación del presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el diputado, José María Barrios; el representante de la comarca en la Diputación Ramiro Silva, y la alcaldesa de San Justo, Monserrat Sastre.

Las imágenes de Rábano, Barrio de Rábano y San Justo llegaban al recinto de castaños y recibían la venia, por sus puertas de ingreso al recinto, momentos antes de la celebración de la misa mayor en la ermita, envuelta en fervor y cariño. La corta procesión alrededor del templo se resarce en el largo momento de las venias de los pendones que desafían el peso de las telas y los palos para postrarse a ras de suelo, alfombrando la entrada de las imágenes marianas.

Este año han sido cuatro las mayordomas que han mantenido la tradición, Soraya, Rocío, Raquel y Elena, heredada de padres y madres a hijos e hijas. La Hermandad de la Virgen de la Alcobilla se ha encargado de todos los actos y de todo el programa de actos para realzar esta romería muy querida, tan querida que hasta en los pueblos de la zona, como El Puente, la mañana ha sido de mercado pero la tarde ha sido festiva.

Entre las sombras de los castaños de la Alcobilla, familias y amigos completaron una de las romerías más ancestrales, con comida a los pies de la ermita. Gaitas y gaiteros, junto a tamborileros y panderetas, ensalzaron la procesión y completaron con invitación al bailes al finalizar la misa.

