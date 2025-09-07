Virgen de la Peregrina: Donado canta a la “Perla” de Tonkín

Los fieles y peregrinos que llenaron ayer el santuario de Nuestra Señora la Virgen de La Peregrina homenajearon a la “Perla” de Tonkín entonando el nuevo himno, con letra y música de Máximo Carchenilla, director de la Schola Gregoriana Matritensis.

El templo cantó al unísono antes de la salida de la procesión. La misa mayor fue concelebrada por el administrador diocesano de la Diócesis de Astorga, Francisco Javier Gay Alcain, y los sacerdotes de Carballeda. El coro de voces gregorianas realzó la festividad en el interior del santuario.

Javier Gay resaltó en este día la devoción “a la virgen Peregrina a quien se vuelven nuestras miradas”. El representante de la Diócesis trasladó tres mensajes importantes que “llevamos en el corazón”. La primera “una historia preciosa de una devoción entrañable”. Recordó el origen del obispo descendiente de Donado que se dejó guiar por la sabiduría de Dios que anida en el corazón y que envió esta imagen “quién iba a decir a este pueblo de Donado allá por 1700 que iba a recibir esta Virgen”. “Si hubiese dejado dineros, se hubieran acabados. Pero dejó esta Virgen”. Las cosas importantes de la vida “no se improvisan, se preparan con todo el cariño y la entrega de años, años y años” para recordar a aquellos antepasados que edificaron este templo en el siglo XIX lo que no vieron terminado”.

La Virgen de La Peregrina estrena himno / Araceli Saavedra

Su segundo mensaje fue la “intercesión de María, intercede, acompaña, sostiene” y los gestos de rezar o encender una vela o hacer el peregrinaje “eso hace que esta presencia de María será cercana con cada uno de nosotros”. Su tercer mensaje “esa historia de devoción se convierte también en una historia de un compromiso. No es posible ser devotos de la Peregrina sin comprometer nuestra vida con Jesucristo”.

Los fieles arroparon a la Virgen en su recorrido por Donado, flanqueada por los pendones de la hermandad y de los pueblos de la Carballeda. El viento puso a prueba la pericia de los portadores de los pendones. Gaitas, tambores, panderetas acompañaron el recorrido, mientras los devotos de La Peregrina se turnaban para llevar las andas en el largo trayecto. El momento de mayor reverencia a la imagen se producía a la entrada al templo cuando los pendones rendían venias. Como dice el estribillo de su himno “eres nuestro gran tesoro, dulce Perla de Tonkín”.