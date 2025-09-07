El Pego disfruta de un encierro de lujo en La Alameda

"De lujo". Apenas dos palabras bastan para resumir la satisfacción generalizada tras el encierro campero celebrado como cada año en el camino Toro bajo La Alameda. La bajada de temperaturas daba una tregua animando a caballistas y aficionados a acercarse para disfrutar de la cita taurina por antonomasia en El Pego.

La excepcionalidad del primero de los astados adquiridos a la ganadería Caminero de Carrión de los Condes (Palencia) aseguró el disfrute de la treintena de caballistas allí presentes. La cita arrancaba puntual, cumpliendo con las expectativas de un toro que se mantuvo desde el primer momento en el recorrido marcado.

En un año como pocos, el alivio térmico permitió a los aficionados centrarse en las carreras de los dos toros durante casi dos horas.

El segundo de los toros optaba en cambio por encarar el camino hacia la carretera de La Bóveda saliéndose de los límites para, finalmente, regresar al punto marcado. Fue el momento en el que el astado se acercó a una zona de regadío cuando finalmente se optó por recogerlo rayando ya las 12:30 horas. Una cita que hoy continuará su programa festivo en honor a Nuestra Señora de La Tramposa.

Las actividades continuarán con el recorrido de peñas a partir de las 14 horas, dando paso en la tarde a la diversión de los más pequeños con hinchables y fiesta de la espuma. Ya por la noche, la fiesta continuará con un concierto tributo al pop y rock de los años 80 y 90 a cargo del Grupo Distrito Pop y a continuación la discoteca KM0.

La localidad vivirá mañana el día su patrona con la santa misa, paellada popular y el encierro urbano como preludio a la traca de fin de fiestas.