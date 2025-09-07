Paseo de altura entre Gigantes y menudos en Puebla

Vecinos y visitantes se vistieron de altura para recibir a sus Gigantes y Cabezudos en su tradicional desfile por los barrios de la villa de Puebla de Sanabria. Un recorrido de casi cuatro horas que, entre paso y baile, se marcaron las parejas de la Negra y el Chino, Los Zapateros, Sanabrés y Sanabresa, los Condes de Benavente y los Reyes con algún que otro cambio en su indumentaria.

Los cargadores de la agrupación de Gigantes y Cabezudos desfilaron al paso de la charanga Los Jalácticos y del tambor y flauta pastoril de Sofía Gago de Zamora se cuela como una sonata dulce entre las columnas de los gigantes. Música sanabresa de vocación. Y con vocación y herencia, los más jóvenes de la villa como Jesús Tejero Pérez bailaron por primera vez con alguno de las gigantes, con título de Condesa, desde el Pilón al Arrabal.

Los menudos tuvieron su particular desfile con los cabezudos, medio centenar de personajes de cuento y fantasía acompañaron el pasacalles lleno de color, con la tradicional petición del aguinaldo, chiscando los dedos al público.

Unas Victorias de fuego, gigantes y paelleras en Puebla / Araceli Saavedra

Un contraste de color del desfile matutino de Gigantes y Cabezudos y la estela de fuego y pirotecnia del 14 encierro de Toros de Fuego representado por el grupo Bulls Fire que brindó este toro de fuego y diversión a todas aquellas personas que han confrontado este verano el fuego que hirió esta tierra de Sanabria. Con esa tregua, los Bulls Fire sacaron a escena monjes, toros de fuego, dragones, antorchas, bengalas y baile final en la plaza Mayor con dragón y monjes.

La chopera de Puebla se convertía en un gran comedor vecinal para más de un millar de personas que compartieron arroz y helado, menú para reponer fuerzas tras el largo desfile que tras recorrer el Barrio de San Francisco, los gigantes volvían a su casa.