Nuevo susto en Castromil: "Hemos salvado el pueblo"

"Hemos salvado el pueblo" decía con alivio el alcalde de Hermisende y vecino de Castromil, Jesús González Nieto pasadas las cinco de la tarde, cuando bajaba el peligro directo al casco urbano, concretamente a escasos metros de las casas de Barrio Lucio, en una finca de castaños, que ya se ardió en septiembre del año pasado. El incendio comenzaba en la localidad de Moimenta en Portugal, sobre las 12 de la mañana, y en cuestión de minutos ponía en peligro el pueblo fronterizo de Castromil de Castilla.

La situación obligaba a cortar la carretera ZA-L-2698 en el cruce de Moimenta, a 5 kilómetros del pueblo sanabrés. Los agentes de la Guardia Civil desplegados corroboraban la intencionalidad del fuego que avanzó por una zona de pradera seca hasta alcanzar robledal, monte bajo, castaños y hasta algún eucalipto, incluso ardió hasta pradera verde.

Las llamas, como consecuencia del viento, avanzaron hacia el casco urbano, que ante el riesgo se declaró de nivel 2 y se confinó a la población. El riesgo real de entrar en el pueblo movilizó prácticamente todo lo que había: 14 medios aéreos, 2 cuadrillas de tierra, 2 autobombas, 4 buldócer, 5 equipos de lucha contra incendios forestales, además de los agentes medioambientales, además de bomberos del Consorcio de Rionegro del Puente.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, informaba poco después de las cinco de la tarde de Prada agradeció "la colaboración ciudadana y el Ayuntamiento". Precisó que el incendio "presuntamente intencionado" que "pone en grave peligro a los ciudadanos y sus bienes". Este es el segundo incendio que afecta a Castromil en menos de 24 horas. El fuego declarado el viernes quedaba ayer bajo control.

"Las hemos pasado putas. Nos ha entrado por todos los lados y hemos quedado rodeados". El fuego, a causa del viento que azotaba por momentos la zona, saltó súbitamente la carretera, donde los medios de extinción, cogiendo el tiro colina arriba. A las labores de extinción se sumaron hombres y mujeres del pueblo que siguieron refrescando las fincas más cercanas a las casas. Otro punto estratégico era la zona de las naves ganaderas junto a la carretera desde donde se coordinó el Puesto de Mando Avanzado. La carretera también fue el punto desde el que dar fuego técnico precisamente para que no cruzara la carretera.

"Escribe. Esta gente cobra menos de lo que debe con lo que trabaja", mandó contar uno de los voluntarios locales para reconocer el trabajo de las cuadrillas que aún estarán bastantes horas hasta que esté controlado y extinguido el fuego. Algunos de los trabajadores del operativo reconocían que "esta zona es el triángulo de las Bermudas", pero por la reiteración de incendios a nivel de España.

A los residentes se sumaron ganaderos y voluntarios llegados de otros puntos de la comarca, ante la alarma por el humo que hizo desconfiar que estuviera en el valle del río Tuela.

