El incendio de Castromil baja a nivel cero y se decreta el desconfinamiento

El incendio de Castromil que obligó el pasado sábado al confinamiento de la población mantiene su buena evolución y rebaja a nivel cero su Índice de Gravedad Potencial (IGR) tras movilizar a cerca de 70 medios. La situación ya se ha estabilizado y los vecinos pueden salir de sus casas.

El cumplimiento de las previsiones meteorológicas que pronosticaban un aumento de la humedad y un descenso del viento ha consolidado los trabajos de extinción de un fuego que por su cercanía a la población obligó a la declaración del nivel 2 a las 12:54 horas, apenas dos después de su declaración.

Tras una intensa jornada de trabajo, la buena evolución permitía la rebaja a nivel 1 cerca de las diez de la noche del sábado, momento en el que también se deretó el desconfinamiento de la población que se vio cercada por las llamas. Con todo, ha habido que esperar 30 horas desde su declaración para que el incendio baje definitivamente a nivel 0 al desaparecer las causas que lo motivaron.

Una quincena de medios se mantienen trabajando en la zona, ya sin un apoyo aéreo que en los momentos de máxima tensión alcanzó las 17 aeronaves. En estos momentos operan cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bullzóder, dos brigadas especializadas y tres agentes medioambientales y un técnico.

La ligera lluvia que ha caído en la zona durante esta jornada ha favorecido los avances del operativo, tal y como ha avanzado el alcalde de Hermisende a este medio.