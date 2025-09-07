El "ciego de Mellanes", José Cruz Mateos, recoge el bastón de mando de su pueblo

El Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, cuya Corporación Municipal preside Santiago Moral Matellán, ha nombrado con carácter oficial como nuevo alcalde pedáneo de Mellanes al invidente José Cruz Mateos. Se trata de una de las personas más activas, conocidas y queridas de la localidad alistana donde es conocido cariñosamente con el "ciego de Mellanes".

José Cruz Mateos nació en el seno de una familia de agricultores y ganaderos el año 1984 y será esta la tercera vez que tome el bastón de mando de Mellanes de Aliste, afrontando el reto con valentía y las cosas muy claras: "Quienes tenemos una discapacidad somos personas normales a las que nos gusta vivir en los pueblos y luchar por ellos como a cualquier otro vecino, trabajar día tras día por tener una vida normal, aunque es obvio que ello nos resulta mucho más difícil, pero no imposible" resaltando que "las personas que sufrimos una discapacidad, ya sea física o visual, somos quienes más necesidad tenemos de reivindicar nuestros derechos, para todos, y creo que la mejor manera de hacerlo es como alcalde de mi pueblo".

Corren malos tiempos para los pueblos acechados por la despoblación rural galopante que echaba a andar allá por los años sesenta del pasado siglo XX y que seis décadas después está poniendo en grave peligro la propia supervivencia de los pueblos: "En esta vida lo más importante es ser honesto y llevarse bien todos, porque nuestros pueblos nos necesitan, porque quizás nadie seamos imprescindible, pero a la vez todos somos necesarios. Yo siempre he estado, estoy y estaré dispuesto para colaborar y ayudar al ayuntamiento y a los vecinos a nivel institucional o personal en la medida de mis posibilidades. Mellanes tuvo pasado, tiene presente y debe de tener futuro".

Mellanes de Aliste vivía su momento de mayor esplendor hace ya 115 años cuando allá por 1910 alcanzaba los 232 habitantes, manteniendo su estabilidad durante cinco décadas, con 200 vecinos en 1950 y 204 en 1960. Fue en los años sesenta cuando con el éxodo rural comenzaba su descalabro bajando a 177 en 1970 y a 131 en 1980. Entre 1991 y 1996 se situaba por primera vez por primera por debajo del centenar pasando de 112 a 98. En la actualidad hay registrados en el padrón municipal 38 habitantes, de los cuales 21 son varones y 17 mujeres.

Trabajos de desbroce y limpieza en el término de Mellanes de Aliste. / Chany Sebastián

La Corporación Municipal de Rabanales de Aliste contaba con nueve ediles, bajando a solo siete al situarse su población por debajo de los 1.001 habitantes. Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 el Pleno lo componen Santiago Moral Matellán (alcalde), Antonio Jesús Blanco Martín, Jesús Cerezal Gago y María Margarita López Calvo que forman el Equipo de Gobierno del PP; y Domingo Ferrero Cruz, Juan José Caballero Matellán y Pablo Fernández Gago de Zamora Sí.

En aquellos pueblos donde no hay concejales Santiago Moral Matellán ha nombrado como "Representantes de la Alcaldía" (lo que en los pueblos sigue conociéndose como alcaldes pedáneos). De los seis pueblos solo dos no tiene edil: en el caso de Fradellos es alcalde pedáneo Agustín Gabella Martín y ahora en Mellanes José Cruz Mateos.

José Cruz Mateos afronta su nueva etapa con mucha ilusión y entre los proyectos prioritarios estará erradicar el minifundismo: después de varios intentos ahora sí la mayoría de los vecinos propietarios de fincas rústicas han dado su firma y el Ayuntamiento de Rabanales iniciará próximamente los trámites a nivel de Consistorio y luego ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para sacar adelante a corto y medio plazo la concentración parcelaria local de iniciativa privada siguiendo los pasos de Ufones y Grisuela. Matellanes ya la tiene culminada y la de Rabanales, de iniciativa pública, camina hacia su final.

Tras coger el bastón de mando los primeros días los ha centrado el nuevo alcalde pedáneo en la limpieza de los caminos y parajes cercanos con ayuda de la cuadrilla de la Diputación de Zamora facilitando, por un lado, el tránsito de personas y por otro reduciendo el riesgo de incendios. A la vez, tras un concejo abierto con los vecinos, ya trasladó las principales necesidades y prioridades al alcalde Santiago Moral Matellán.

El abastecimiento domiciliario de agua es vital los 365 días del año y a petición de Cruz Mateos se ha llevado un geófono para intentar esclarecer las humedades aparecidas frente a varias viviendas. A petición suya y de los vecinos se incluirá en Planes Provinciales el arreglo de la fachada del centro sociocultural y en el futuro se afrontaría también la adecuación y mejora del tejado.

Trabajos de limpieza en el entorno de Mellanes. / Chany Sebastián

Uno de los grandes atractivos de Mellanes es el "Molino de los Genicios", situado a unos 400 metros del pueblo en el cauce del río Mena, recuperado en su día mediante un convenio con la Fundación Fomento Hispania. La idea de José Cruz Mateos es encargarse el mismo de la reapertura, recuperando de nuevo ahora la molienda tradicional alistana para mostrar a niños, jóvenes y mayores el proceso de la conversión del grano en harina.

En palabras del alcalde, Santiago Moral, para los vecinos "José es muy buena persona y un defensor a ultranza de Mellanes donde ha pasado su infancia y juventud. Fue y volverá a ser un gran alcalde y desde luego de ilusión y ganas va sobrado".

