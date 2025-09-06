Valentía y garra por las calles de El Pego

El Pego vivía ayer su segundo encierro urbano en un recorrido "entretenido" gracias al brío y la garra de los astados y la valentía de los mozos.

El entorno de la plaza acogía a vecinos y aficionados llegados de buena parte de la comarca de La Guareña, atraídos por unos encierros con historia en honor a Nuestra Señora de la Tramposa (también conocida como la Natividad de Nuestra Señora).

Dos toros de refresco, junto a un toro y una vaca de noche procedentes de la reconocida ganadería Caminero de Carrión de Campos, Palencia, ofrecieron a los presentes cerca de dos horas de recortes, quiebros y carreras. El encierro de los astados prolongó la diversión hasta bien entradas las 13:40 horas, momento en el que las talanqueras abandonaron el protagonismo como vías de escape y refugio seguro.

Notable presencia del público, especialmente en el encierro nocturno y que, se espera, se acentúe en la cita campera que se celebrará este domingo en las tierras debajo de La Alameda a partir de las 10:30. Será el anticipo y gran cita taurina de unas fiestas que festejan su día grande el lunes, día 8, coincidiendo con la festividad de La Tramposa.