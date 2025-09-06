Tábara anticipa la posible jubilación de otros dos médicos antes de 2026

Los vecinos de los pueblos de Tábara mantienen sus reivindicaciones para reforzar la atención sanitaria pública en el medio rural. Unas peticiones que este sábado coincidían con el anuncio de posibles nuevas jubilaciones que dejarían a la Zona Básica de Salud sin dos médicos antes de inicios del próximo año 2026.

Se trata de una posibilidad que el coordinador de la Zona Básica de Salud no ha descartado a los portavoces de la plataforma sanitaria, lo que dejaría a Tábara con 7 de los 9 médicos que le corresponden.

Advierten que "si nos dicen continuamente que no hay médicos, el problema es muy grave" al tiempo que denuncian que no se realicen "contrataciones dignas para atraer tanto a médicos, como a enfermeras y enfermeros. Son contratos miserables, tanto en lo económico como en la jornada laboral y tiempo de contratación", puntualizan.

Desde la plataforma lamentan que estas condiciones estén impulsando a los profesionales a salir al extranjero "donde son tratados como se merecen" o apostar por "contratos con la sanidad privada".

Como cada sábado, la concentración ha servido para recordar la principal reivindicación que pasa por la contratación de un médico y una enfermera de guardia las 24 horas del día y un médico de apoyo que permita cubrir bajas, vacaciones y permisos.

Asimismo, la plataforma mantiene la necesidad de contar con asistencia pediátrica una vez por semana y de un geriatra "dada la avanzada edad de las personas de las pequeñas poblaciones de nuestra zona". Unas peticiones que se suman a las de contar con un psiquiatra y un fisioterapeuta en la Zona Básica de Salud.

Tábara lamenta que se hable de la "España vaciada" en lugar de la "España olvidada" y recuerda que "están obligados a mantener los servicios básicos" en materia de sanidad, educación y dependencia y a acudir a las las reuniones interterritoriales para presentar las quejas por el déficit de recursos. "Eso sí, cuando nosotros presentamos quejas, su contestación es siempre la misma: `No hay médicos´ y la culpa la tiene el Gobierno central", apuntan.

Por último, los portavoces han cuestionado la oposición de la Junta de Castilla y León a la condonación de la deuda de intereses de 3.643 millones de euros ofrecidos por el Ejecutivo central. "Si se quejan de que no hay dinero, ¿de dónde lo van a sacar cuando tienen que hacer frente a unos gastos extraordinarios ocasionados por los graves incendios de agosto, donde hay personas que lo han perdido todo, incluso algunos a sus seres queridos?", se preguntan.