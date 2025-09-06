Sayago pide asegurar la atención presencial en todas las localidades frente a la ley de servicios esenciales

Los vecinos de los pueblos de Sayago reivindican una atención sanitaria presencial en todas las localidades al margen del número de tarjetas sanitarias que definen cómo debe ser la prestación según lo establecido en la Ley 8/2024.

"Venimos denunciando el abandono que sufren algunas localidades que por el hecho de ser pocos no tienen consulta médica y que aunque se haya conseguido en Monumenta que haya médico una vez al mes, queremos que ese `refuerzo a mayores´ (como manifiesta la Gerencia de Asistencia Sanitaria) llegue a todos".

Durante la 192 concentración que cada sábado les reúne a las puertas del centro de salud de Bermillo, recuerdan que la consulta presencial supone para "muchos de los habitantes que residen en esos pueblos" la única "posibilidad de ver al médico, sobre todo en invierno, sin tener que desplazarse a otra localidad o al centro de salud… siempre que hayan pedido cita previa".

Al tiempo, recuerdan que consultas como las de Monumenta no recuperan la atención presencial en caso de que el día coincida en festivo.

Por ello, reiteran su denuncia y rechazo a la Ley 8/2024, de 16 de septiembre, por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, al entender que su aplicación "supone la supresión de facto de la asistencia sanitaria a aquellos núcleos rurales que tengan menos de 50 habitantes, el objetivo está claro… y no lo ocultan: cerrar los pueblos", denuncian.

Por último, piden a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora que reconozca la complicada situación que presenta a la sanidad rural al tiempo que denuncian que continúen sin cubrirse las vacantes de médicos de área, lo que repercute en una mayor carga de trabajo de la plantilla de médicos de atención primaria.

Las reivindicaciones sanitarias en Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.