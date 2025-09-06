Pregoneros con 245 años de memoria de la Villa de Puebla

Francisco Sánchez de Dios “Paquitines” de 83 años, José Antonio Montero Fernández “Peperrín” de 81 años y Baldomero Requejo San Miguel “Meracos” de 81 protagonizaron el pregón que abrió este viernes las fiestas de Las Victorias de Puebla de Sanabria. Tres instituciones humanas y sociales con 245 años de memoria colectiva y de experiencia de vida y colaboración.

El legendario Paquitienes deja a las siguientes generaciones su banda de Cornetas y Tambores, Peperrín representa el legado de la tradición de los toros de fuego y Meracus una firme vocación por el deporte. José Antonio Boyano “Nené” se sumó al cuarteto de pregoneros recordando que “de la araña para abajo está la fiesta y de la araña arriba nos miran los que ya no están”.

Esos tres veteranos vecinos de Puebla acapararon la atención de una Plaza Mayor de la villa llena con sus palabras de recuerdos y ánimo a pasar unas buenas fiestas con “prudencia”. Y Paquitines, que llevaba escondida la armónica, puso a cantar a todas las peñas a la Puebla “la más hermosa”.

El presidente de la Comisión de Fiestas 1975, Javier Montero Requejo, agradeció el trabajo duro de los miembros de la comisión; el alcalde, José Fernández Blanco, recordó que este ha sido un agosto muy duro con los incendios y destacó el trabajo de los “voluntarios”. Celia Panero Escudero y Norax Rodríguez Martín fueron elegidos reina y rey de Las Victorias 2025, y como damas de honor Aldara López Negreira, Paula Panero Escudero, Marta Rodríguez Rodríguez y Celia de Arriba Crisol.

Las camareras de la Virgen de las Victorias también recibieron el reconocimiento de toda la plaza con el aplauso general.

Las hijas de Remedios Ballesteros “La Canaria” recibieron emocionadas el homenaje a la memoria de su madre que fue hace más de 60 años la primera reina de las fiestas. El momento más esperado llegaba al filo de la medianoche, con el disparo del chupinazo y a disfrutar de estos cinco días de Victorias. Paquitines advirtió “estaré aquí toda la noche, vigilando”.