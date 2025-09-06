Dos incendios de madrugada en Morales del Vino
El fuego se salda sin daños personales y afecta a una línea arbolada cercana a la piscina y a las instalaciones del centro deportivo
T. S.
Un incendio ha tenido lugar esta madrugada de sábado en Morales del Vino. El fuego se ha producido en las proximidades de la piscina municipal y se ha saldado sin daños personales tras afectar a una línea arbolada de la zona. Como consecuencia de este primer foco se originó un segundo incendio que alcanzó las instalaciones del centro deportivo de la localidad del alfoz.
El suceso ocurrió cerca de las tres y media de la madrugada, cuando el Servicio de Emergencias del 112 Castilla y León recibió el aviso y movilizó a su vez al parque de Bomberos Zona Centro del Consorcio Provincial de Incendios de la Diputación de Zamora. Los agentes permanecieron en la zona durante dos horas y media hasta conseguir la extinción de las llamas.
Hasta la zona también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil de Zamora que colaboraron en las labores de control y seguridad.
